УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Революция в РФ: эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина

Алексей Тесля
17 августа 2023, 08:41 обновлено 17 августа, 08:49
66
50 процентов успеха революции зависит от ее признания на Западе, подчеркнул Михаил Шейтельман.
Михаил Шейтельман, Путин
Михаил Шейтельман спрогнозировал сценарий бунта в РФ / Коллаж Сайт Кремля, скриншот

Известный политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман прокомментировал перспективы вероятности нового мятежа в РФ против диктатора Владимира Путина.

Как отметил он в интервью Главреду, новый мятеж в РФ может возникнуть в результате политического союза Романа Абрамовича и Михаила Ходорковского.

Политтехнолог пояснил, что оба бизнесмена имеют для этого финансовый ресурс, а также определённое влияние и связи на Западе: "И это важно, ведь когда готовишь революцию, то 50 процентов ее успеха – это добиться признания на Западе".

видео дня

Он считает, что Абрамович – один из немногих олигархов, который обладает большими связями внутри России: "Я сейчас говорю не о дружбе с Путиным, а о том, что его агентами пронизана все российское чиновничество. У него было огромное количество бизнесов, по всей России разбросаны всякие его заводы, и он везде инкорпорировал своих людей, в том числе тех, кто работал в его структурах. Это его выпускники, грубо говоря".

Собеседник также напомнил позицию Абрамовича, который ранее активно участвовал в переговорах по Украине.

"Мы видим, что он зачем-то ездит в Турцию, бежит на переговоры, освобождает пленных и так далее. То есть он активно борется за некую Россию, какой он её видит. И Ходорковский тоже, в отличие от многих других. Безусловно, среди беглых политиков России есть несколько человек, которые очень активны, и Ходорковский один из них. Хотя оба они, и Ходорковский, и Абрамович, могли бы отдыхать – им обоим примерно по 60 лет, у них все есть, и они могли бы быть уже на пенсии. Но нет, им что-то надо", - добавил Шейтельман.

Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики.

Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.

С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.

Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

Ранее Шейтельман заявил о том, что Россию ждет еще один мятеж. В обозримом будущем в России может произойти новый мятеж. Возглавит его уже не главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, поскольку таких ресурсов у него нет. Однако Пригожин может поучаствовать в событиях, заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев считает, что через полгода в России будет военный переворот, либо Пригожина ликвидируют. Как полагает Грозев, одним из триггеров событий может стать ситуация на фронте.

Другие новости:

новости России Роман Абрамович бунты Михаил Ходорковский Михаил Шейтельман
Реклама

Главное за день

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко

09:00 Эксклюзивы
ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

07:59 Украина
В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

07:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:00

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – МусиенкоЭксклюзив

08:41

Революция в РФ: эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина

08:37

Спас жизнь многим и отдал свою: в боях на Херсонщине погиб молодой воин из Ровно

07:59

ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

07:30

В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
06:46

ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино - ISWВидео

06:10

Когда война закончится нашей победой?мнение

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023: перед Скорпионами откроются возможности и придет помощь

04:40

Загадка, которую осилят лишь единицы: не все смогут найти пчелу среди цветов

Реклама
04:33

Какой сегодня праздник 17 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Как часто можно делать маникюр, чтобы не повредить ногти: важные советы

02:50

"Как слон в комнате": 59-летняя Кортни Кокс заставляет бойфренда жениться

02:20

Россию ждет еще один мятеж, Пригожин и ЧВК Вагнер будут его частью – Шейтельман

01:57

Жданов спрогнозировал, устроят ли "пригожинцы" из Беларуси провокацию на День независимости

01:27

Черная тля на огурцах отступит: 8 народных средств, как оздоровить растения

00:26

Бритни Спирс разводится с мужем из-за измены

16 августа, среда
23:53

Украина не получит F-16 в этом году: Воздушные силы расстроили прогнозом

23:28

23-летняя звезда сериала "Школа" выходит замуж

23:23

Невестку беглого Медведчука засекли в модном бутике, неподалеку Кремля

23:10

Эта головоломка не даст вам уснуть: надо за 30 секунд найти пуму в лесу

Реклама
22:59

Грозятся бить еще: в РФ признали ракетный удар по шведскому заводу в Луцке

22:32

В Индии дали странный ответ, почему не пригласили Зеленского на саммит G20

22:13

"Обезжирене молоко" – неправильно: Авраменко рассказал, как надо говорить

22:01

В РФ умер экс-заместитель Шойгу, руководивший оккупантами в Украине

21:54

Анджелина Джоли наняла свою дочь на работу

21:51

Счастливая герцогиня: в Сети появилось новое сэлфи Меган Маркл

21:26

Обсудили все, что касается фронта: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:09

Первое гражданское судно прошло через новый гумкоридор в Черном море - Зеленский

20:59

Контрнаступление набирает обороты: самая мощная бригада вступила в бой - Forbes

20:37

Котлеты и выпечка будут пушистыми: чем заменить крахмал

20:20

2000 ракет к HIMARS остановят войну, но США не хотят их давать – экс-советник Залужного

20:08

Владимир Дантес показал свой ностальгический отдых в КрымуВидео

19:38

Маленький сын Виктора Павлика оказался в больнице

19:29

Безумный тест вызвал беспокойство в Сети: только люди с высоким IQ знают ответы

19:27

"Это ошибка": в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины

19:19

Сергей Притула сравнил Лесю Никитюк с лошадью - ведущая ответила

19:11

Чтобы печенье не пригорело: 5 вариантов, чем можно заменить пергамент в домашних условиях

19:10

За красивыми разговорами нам готовят ловушкумнение

19:04

Рубль пошел ко дну: Путин созывает срочное совещание, будет "трясти" экспортеров - FT

18:35

Украину разжарит до +36: регионы накрыло настоящее пекло

Реклама
18:27

"Украинская команда" проехала 200 км по линии фронта, чтобы развезти защитникам дроны, тепловизоры и другую помощь

18:09

Лопес романтично Аффлека с днем рождения и нежно спела емуВидео

17:51

Россия может готовить удар по одному городу на "дату": дипломат назвал цель врага

17:35

РФ будет лупить ракетами все время: в разведке заговорили о целях ударов

17:30

РФ пытается захватить Купянск: Сырский сообщил об ухудшении ситуации

17:04

Путина пригласили, а Зеленского - нет: появилась реакция ЕС на саммит G20 в Индии

16:56

США хотят ослабить санкции против Ирана, который передает РФ "шахеды" - FT

16:36

Три проблемы мешают справедливо закончить войну: в ОП назвали нужные шаги

16:29

Как сделать вкусный кофе: простецкий способ приготовить бодрящий напиток

15:59

Что нельзя делать 18 августа: 6 запретов уберегут от злой силы и потери денег

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять