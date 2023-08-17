Революция в РФ: эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина

50 процентов успеха революции зависит от ее признания на Западе, подчеркнул Михаил Шейтельман.

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Михаил Шейтельман спрогнозировал сценарий бунта в РФ / Коллаж Сайт Кремля, скриншот

Известный политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман прокомментировал перспективы вероятности нового мятежа в РФ против диктатора Владимира Путина.

Как отметил он в интервью Главреду, новый мятеж в РФ может возникнуть в результате политического союза Романа Абрамовича и Михаила Ходорковского.

Политтехнолог пояснил, что оба бизнесмена имеют для этого финансовый ресурс, а также определённое влияние и связи на Западе: "И это важно, ведь когда готовишь революцию, то 50 процентов ее успеха – это добиться признания на Западе".

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Он считает, что Абрамович – один из немногих олигархов, который обладает большими связями внутри России: "Я сейчас говорю не о дружбе с Путиным, а о том, что его агентами пронизана все российское чиновничество. У него было огромное количество бизнесов, по всей России разбросаны всякие его заводы, и он везде инкорпорировал своих людей, в том числе тех, кто работал в его структурах. Это его выпускники, грубо говоря".

Собеседник также напомнил позицию Абрамовича, который ранее активно участвовал в переговорах по Украине.

"Мы видим, что он зачем-то ездит в Турцию, бежит на переговоры, освобождает пленных и так далее. То есть он активно борется за некую Россию, какой он её видит. И Ходорковский тоже, в отличие от многих других. Безусловно, среди беглых политиков России есть несколько человек, которые очень активны, и Ходорковский один из них. Хотя оба они, и Ходорковский, и Абрамович, могли бы отдыхать – им обоим примерно по 60 лет, у них все есть, и они могли бы быть уже на пенсии. Но нет, им что-то надо", - добавил Шейтельман.

Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики. Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей. С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана. Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

Ранее Шейтельман заявил о том, что Россию ждет еще один мятеж. В обозримом будущем в России может произойти новый мятеж. Возглавит его уже не главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, поскольку таких ресурсов у него нет. Однако Пригожин может поучаствовать в событиях, заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев считает, что через полгода в России будет военный переворот, либо Пригожина ликвидируют. Как полагает Грозев, одним из триггеров событий может стать ситуация на фронте.

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