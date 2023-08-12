Новый мятеж либо смерть Пригожина: Грозев описал перспективы РФ на ближайшие полгода

Российский диктатор Владимир Путин назвал главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина предателем. Все знают, что делают с "предателями".

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Христо Грозев считает, что в РФ не исключен новый переворот / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Через полгода главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин либо "будет мертв", либо в России "произойдет второй переворот". Такое мнение озвучил журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин назвал Пригожина предателем.

"Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не сделал. Он (Путин, – ред.) хочет видеть его (Пригожина, – ред.) мертвым. Пока что он не может этого сделать. Через полгода или Пригожин будет мертв, или произойдет второй переворот", - сказал Грозев в интервью Financial Times.

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Журналист-расследователь не верит, что какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне РФ против Украины. Пор этом в стране-агрессоре все молчат из-за "дилеммы заключенного".

Грозев не исключает свержение Путина, которое может пройти по одному из двух сценариев.

"Либо дилемма заключенного может быть решена, либо они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота. Такого пока нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни среди ФСБ. Но для остальной элиты неприятно жить в условиях Северной Кореи с замороженными банковскими счетами. Могут произойти и другие триггеры. Скажем, изменение ситуации на фронте", - предположил журналист.

Мятеж Пригожина в РФ и его последствия

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж. И хотя он продлился всего лишь сутки, восстание "вагнеровцев" показало, что власть российского диктатора Владимира Путина слабее, чем когда-либо с тех пор, как он занял свой пост более двух десятилетий назад. Беспорядки в России могут привести к срыву планов Кремля в Украине как раз в тот момент, писало издание The New York Times.

Российский диктатор Владимир Путин захочет отомстить Пригожину, который устроил вооруженный бунт в РФ. Не исключено, что в будущем бывшего фаворита Путина могут ликвидировать, считает экс-руководитель московского бюро CNN и эксперт по вопросам России Джилл Догерти.

Режиму Путина в России осталось недолго, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, Путин пытается сейчас построить "вторую армию", чтобы защититься от нового мятежа.

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