"Путин не прощает предателей": Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — CNN

Евгений Пригожин является угрозой для Кремля, считает Джилл Догерти.

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Владимир Путин может отдать приказ о ликвидации Евгения Пригожина / коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин захочет отомстить главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, который устроил вооруженный бунт в РФ.

Не исключено, что в будущем бывшего фаворита Путина могут ликвидировать, говорит бывшая руководитель московского бюро CNN и эксперт по вопросам России Джилл Догерти, говоритсясказано в материале телекомпании.

Как отмечают журналисты, даже после озвученных "договоренностей" между Кремлем и Пригожиным при посредничестве Александра Лукашенко многие вопросы остаются без ответов. Непонятно, что будет дальше с Пригожиным, как изменится его роль в ЧВК Вагнера и участие вагнеровцев в войне против Украины в целом.

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"Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, поезжай в Беларусь", тот все равно предатель [в глазах диктатора], и я думаю, что Путин никогда этого не простит", — убеждена Догерти.

Она не исключает, что для Пригожина опасность быть уничтоженным является реальной, и его вполне могут "убить в Беларуси". Но, по мнению Догерти, это тяжелая дилемма для Москвы, поскольку Пригожин все еще "имеет определенную поддержку, он является угрозой, независимо от того, где находится".

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

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