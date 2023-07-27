УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада России

Yana Stavska
27 июля 2023, 04:27
2
Запад должен смириться с распадом России.
Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада России
Российские элиты "обнулили" Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Режиму Путина в России осталось недолго, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. В эфире телеканала Freedom он назвал три ключевых фактора, которые помогут ускорить распад России.

По мнению Подоляка, Путин пытается сейчас построить "вторую армию", чтобы защититься от нового мятежа.

"Но есть один нюанс - это же Россия, Путин же обнулен, его нет как субъекта. И для элит - особенно криминальных элит - это все полукриминальный мир, полупонятийная шкала - кто есть кто. В рамках этих оценочных шкал Путин обнулен, он слабый трусливый человек, который в случае кризиса убегает и вообще не принимает решения. В полукриминальном политическом процессе в России, с точки зрения вождя, его нет, это невозможно", - уверен Подоляк.

Он отметил, что в России сейчас только формируются "ядерные" группы, которые начнут атаковать власть, когда она будет слабее.

"Что такое слабеющая власть? Сегодня зависшая ситуация по фронте... Все ждут, когда она будет развязана", - сказал советник главы ОП.

Для ускорения распада России нужны три четких фактора, добавил Подоляк.

"Во-первых, внешний мир должен перестать поддерживать косвенно Российскую Федерацию. То есть, перестать говорить: у России есть ресурсы, Россия - опасная страна... Вот они не должны давать России надежду, что она может устоять в этой войне", - подчеркнул Подоляк.

Вторая составляющая, по его словам, заключается в четком выполнении договоренностей по снабжению украинской армии необходимым вооружением.

"Если РФ накопила большие резервы - значит, нужны ATACMS. Если говорим, что там минные поля с глубиной до 16 км, - нужны спецсредства, включая ракеты, которые позволят разминировать это", - объяснил представитель ОП.

В-третьих, Запад должен спокойно реагировать на те бурные процессы, которые проходят в РФ.

"Если внутренно атакуют РФ, взрываются предприятия, атакуют БПЛА, не нужно говорить: главное, чтобы на территории РФ ничего не происходило. Да, не главное! Это естественный процесс. Эскалация внутри РФ будет обостряться", - заметил он.

Мятеж Пригожина - главное

В ночь на 24 июля "вагнеровцы" двинулись колонной в сторону Москвы по приказу Пригожина, чтобы "снести" с должностей министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако вскоре бунт перешел в боевые столкновения с регулярными российскими войсками, в результате ВКС РФ понесли ощутимые потери в силе и технике.

Путин назвал поступок Пригожина "предательством" и привлек к переговорам с "Вагнером" беларусского диктатора Александра Лукашенко. Под вечер бунт стих, а Пригожин отправил наемников в полевые лагеря.

ЧВК "Вагнер" на грани расформирования перебросили в Беларусь. 19 июля Пригожин появился в лагере своих головорезов и заявил, что нынешние действия российских оккупантов на фронте - это позор, к которому "вагнеровцы" сейчас не хотят быть причастными.

Вас могут заинтересовать новости:

Владимир Путин Евгений Пригожин Михаил Подоляк ЧВК Вагнер новости Беларуси
Реклама

Главное за день

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

00:19 Украина
"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:34 Украина
"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронте

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронте

22:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада России

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

Реклама
23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

21:51

Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'КоннорВидео

21:50

Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

21:44

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

21:28

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

20:51

НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

Реклама
20:48

Ефросинина рассказала, как "поймала" мужа на переписке с другой

20:35

Зеленский предложил продлить военное положение до ноября

20:30

Мы не быдло и не крепостные, возобновите публичное декларированиемнение

20:12

В Беларуси "вагнеровцы" стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

19:45

Цены в Украине на популярное летнее лакомство взлетели на 60%: что произошло

19:30

Россия атаковала Украину ракетами: в некоторых областях - взрывыВидео

19:20

Будет настоящая холодрыга: Украину накроют грозовые дожди и шквалы

18:53

"Наша армия должна быть готова": эксперт объяснил, кто может стать преемником ПутинаВидео

18:39

Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

18:39

Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

18:25

Пить кофе с молоком или без: ответ о популярном напитке приведет в изумление

18:09

Родился в Черновцах: выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси

17:54

"Украинская команда" передала партию ноутбуков учебным заведениям для детей с инвалидностью

17:53

Кличко: Киев закупил для переселенцев квартиры площадью 6000 кв. м, первые семьи получили ключи

17:39

Что лучше для здоровья - цикорий или кофе: непростой ответ на частый вопрос

17:35

Какой уксус добавляют в консервацию: чем заменить важный ингредиент

17:26

Отдал все и ушел в запой - появились подробности развода Брежневой и Меладзе

17:18

Снаружи, изнутри и никаких разводов: как легко и быстро вымыть окна

17:13

Как лучше есть огурцы с кожурой или без: правильный гид по любимому овощу

17:12

Количество оккупантов увеличилось: в ВСУ рассказали, будет ли наступление с севераВидео

Реклама
16:54

"Одна из наших реализаций": в СБУ признали прошлогоднюю атаку на Крымский мост

16:48

Евросоюз снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына - СМИ

16:45

Снова перепутала Гаагу и Одессу: Демин поставил на место пропагандистку Симоньян

16:42

ВСУ разгромили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

16:29

Голос Украины звучит в Европе: Киев и Хелм соединит поезд Укрзалізниці брендированный Голосом країни

16:09

Фальшиво пела и виляла толстыми ляжками: Лорак таки выступила в ТурцииВидео

16:08

Ещё порадует свежестью: какую зелень посадить в августе

16:08

Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

16:07

"25 февраля он был уже с автоматом": Харчишин трогательно рассказал о сыне-бойце ВСУ

16:02

Почему 27 июля нельзя подходить к чужим детям: приметы и запреты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять