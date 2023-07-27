Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада России

Запад должен смириться с распадом России.

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Российские элиты "обнулили" Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Режиму Путина в России осталось недолго, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. В эфире телеканала Freedom он назвал три ключевых фактора, которые помогут ускорить распад России.

По мнению Подоляка, Путин пытается сейчас построить "вторую армию", чтобы защититься от нового мятежа.

"Но есть один нюанс - это же Россия, Путин же обнулен, его нет как субъекта. И для элит - особенно криминальных элит - это все полукриминальный мир, полупонятийная шкала - кто есть кто. В рамках этих оценочных шкал Путин обнулен, он слабый трусливый человек, который в случае кризиса убегает и вообще не принимает решения. В полукриминальном политическом процессе в России, с точки зрения вождя, его нет, это невозможно", - уверен Подоляк.

Он отметил, что в России сейчас только формируются "ядерные" группы, которые начнут атаковать власть, когда она будет слабее.

"Что такое слабеющая власть? Сегодня зависшая ситуация по фронте... Все ждут, когда она будет развязана", - сказал советник главы ОП.

Для ускорения распада России нужны три четких фактора, добавил Подоляк.

"Во-первых, внешний мир должен перестать поддерживать косвенно Российскую Федерацию. То есть, перестать говорить: у России есть ресурсы, Россия - опасная страна... Вот они не должны давать России надежду, что она может устоять в этой войне", - подчеркнул Подоляк.

Вторая составляющая, по его словам, заключается в четком выполнении договоренностей по снабжению украинской армии необходимым вооружением.

"Если РФ накопила большие резервы - значит, нужны ATACMS. Если говорим, что там минные поля с глубиной до 16 км, - нужны спецсредства, включая ракеты, которые позволят разминировать это", - объяснил представитель ОП.

В-третьих, Запад должен спокойно реагировать на те бурные процессы, которые проходят в РФ.

"Если внутренно атакуют РФ, взрываются предприятия, атакуют БПЛА, не нужно говорить: главное, чтобы на территории РФ ничего не происходило. Да, не главное! Это естественный процесс. Эскалация внутри РФ будет обостряться", - заметил он.

Мятеж Пригожина - главное

В ночь на 24 июля "вагнеровцы" двинулись колонной в сторону Москвы по приказу Пригожина, чтобы "снести" с должностей министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако вскоре бунт перешел в боевые столкновения с регулярными российскими войсками, в результате ВКС РФ понесли ощутимые потери в силе и технике.

Путин назвал поступок Пригожина "предательством" и привлек к переговорам с "Вагнером" беларусского диктатора Александра Лукашенко. Под вечер бунт стих, а Пригожин отправил наемников в полевые лагеря.

ЧВК "Вагнер" на грани расформирования перебросили в Беларусь. 19 июля Пригожин появился в лагере своих головорезов и заявил, что нынешние действия российских оккупантов на фронте - это позор, к которому "вагнеровцы" сейчас не хотят быть причастными.

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