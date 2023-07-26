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Потеря не Крыма, а Бахмута станет концом режима Путина – Загородний

Алёна Воронина
26 июля 2023, 09:08 обновлено 26 июля, 09:13
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Когда украинские военные освободят Бахмут, в армии РФ начнутся новые движения, и среди российских офицеров появится Пригожин-2.
Тарас Загородный, Бахмут, Владимир Путин
Потеря не Крыма, а Бахмута станет концом режима Путина, считает Загородний/ коллаж: Главред, фото: Главред, 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Потеря Крыма может стать для российского диктатора Владимира Путина большим ударом и началом падения его режима. Но падение путинского режима в стране-агрессоре РФ может начаться даже раньше, если украинские военные освободят город Бахмут в Донецкой области.

После потери оккупантами этого украинского города в России могут начаться процессы, которые будут иметь мощные последствия. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

Эксперт отметил, что в РФ и так уже начались различные процессы, ведь всё перевернул рейд владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Вооруженный мятеж вагнеровцев запустил процесс делегитимации власти Путина.

В таких условиях потеря Крыма может стать колом, который будет забит в грудь Путина и его режима, подчеркнул Загородний.

"У меня есть подозрение, что движение в России может начаться даже не из-за освобождения украинской армией Крыма, а из-за освобождения Бахмута, который российская пропаганда представила, как второй Сталинград. Когда Бахмут будет освобожден, в российской армии могут начаться новые движения, и там появится Пригожин-2 среди офицеров. И тогда новый путч, который точно будет в России, будет иметь значительно более серьезные последствия для российских властей", – отметил эксперт.

Украине такое развитие событий в РФ было бы выгодно, нам интересно превращение империалистической войны в гражданскую, сказал Загородний.

"Чем быстрее там это начнется, тем легче Украине будет отвоевывать свои территории, тем легче будет выдвигать свои условия на мирных переговорах, которые рано или поздно точно начнутся. Вопрос – в терминах и позиции Украины. Поэтому нас такой сценарий полностью устраивает. Поэтому я не исключаю, что все эти процессы в России начнутся задолго до освобождения Крыма, и это очень хорошо", – подытожил эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Когда может рухнуть режим Путина в РФ

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк отмечал, что диктатор РФ Владимир Путин серьезно усиливает Росгвардию в надежде на то, что войска станут защищать его режим внутри страны. Однако в итоге Росгвардия восстанет против Путина, поскольку он во время мятежа Пригожина показал свою слабость и потерял авторитет. РФ ждут революционные события.

Известная российская историк и журналист Юлия Латынина высказала мнение, что устроенный диктатором Владимиром Путиным ракетный террор против портовой зерновой инфраструктуры приведет к поставкам Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и ВСУ обвалят Запорожский фронт. Когда ВСУ смогут прорвать южный фронт, режим Путина может рухнуть.

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что Путина ждут "сюрпризы", в его режиме уже появились трещины. Сильный удар по режиму Путина могут нанести победы украинских военных на фронте.

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