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Запад боится, лишь одна страна заинтересована в распаде России - Загородний

Анна Ярославская
26 июля 2023, 07:33 обновлено 26 июля, 07:41
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Вся политика Запада последних ста лет была нацелена на то, чтобы Россия оставалась целостной, сказал Тарас Загородний.
Тарас Загородний, распад России
Тарас Загородний рассказал, кто заинтересован в распаде России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

На данный момент заинтересована в развале Российской Федерации только одна страна в Европе – Великобритания. США и Европа этого пока что этого не хотят. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, вся политика Запада последних ста лет была нацелена на то, чтобы Россия оставалась целостной.

"Ему так выгодно. Вспомните, как Буш и Тэтчер приезжали в Украину и требовали, чтобы она не выходила из состава СССР. Всем удобнее иметь дело с одной страной и с ней решать насущные вопросы. Запад не знает, что делать с Россией, и боится ее распада. Украине помогают ровно настолько, чтобы она не проиграла – так делается именно из-за того, что Запад не решил, что делать с РФ", - считает Загородний.

Однако, по его словам, "существенно подпортил эту концепцию рейд Пригожина, который показал, насколько прогнила Россия, если даже при Путине все может рухнуть в любой момент, и РФ начнет распадаться".

Загородний считает, что возможность распада России говорит о наличии возможностей для Украины.

"Наша страна в такой ситуации должна занимать активную позицию. Если нам предоставят оружие, мы закроем все свои вопросы и организуем миротворческие операции на территории России. К примеру, если есть проблемы с ядерными хранилищами на территории России, Украина может взять эти хранилища под контроль, когда в РФ начнется смута. У нас есть Центр "А" СБУ, где служит 4 тысячи человек, а это спецназ, который уничтожает врага и коллаборантов. Эти люди вполне могут за отдельную плату взять под контроль ядерные хранилища в РФ, если мы будем понимать, что нам за это будет", - отметил эксперт.

"Западу сложно согласиться с тем, что Россия может развалиться. Пока в развале Российской Федерации заинтересована только одна страна в Европе – Великобритания. Ее полностью устроит такой вариант, ведь он позволит ей вернуться в матрицу Британской империи. А вот США и Европа в этом пока не заинтересованы", - добавил он.

По словам Загороднего, темп войны в Украине сейчас поддерживается Соединенными Штатами Америки и Западом в целом.

"Как они хотят, так война и идет. А дальше все зависит от нас. Кто нам мешает запустить военную экономику так, чтобы мы не зависели от поставок вооружений? Если мы запустим свою военную экономику и начнем выигрывать в войне без помощи Запада, вы удивитесь, как быстро нам дадут дополнительное оружие, просто чтобы западные страны могли "поставить флаг". Вплоть до того, что нам в таком случае могут дать бесплатно даже F-35 – просто чтобы показать, что это Штаты сделали, а не украинцы сами решили свои вопросы. Так цинично устроен мир", - резюмировал эксперт.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним на Главреде:

Распад России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кремлевский диктатор Путин не понимает, что происходит, и запустил процесс распада РФ. В перспективе Россия должна стать более компактной и гораздо менее влиятельной. Некоторые регионы могут выйти из ее состава.

Война России в Украине и внутриполитические процессы в РФ приведут к тому, что из состава страны-агрессора выйдет часть республик, а именно - Сибирь, Кубань и Кавказ. Такой прогноз озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что вряд ли процесс распада страны-агрессора РФ будет коротким и быстрым.

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