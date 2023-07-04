"Может затянуться на 5 и более лет": Маломуж пояснил, как скоро распадется РФ

Главное для западной коалиции союзников Украины, считает Маломуж, чтобы ядерное оружие в РФ оставалось под контролем.

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Николай Маломуж считает, что процесс распада страны агрессора РФ будет долгим / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Вряд ли процесс распада страны-агрессора будет коротким и быстрым. Об этом в интервью Главреду сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Здесь возможны разные сценарии, а не только распад. Если придет силовой блок, политики и олигархи, которые определят с Западом, что они будут держать стабильную ситуацию в России и не допускают распада (а главным аргументом для Запада будет не только недопуск распада, но и неконтролируемого использования ядерного оружия). А то, что к власти придут Патрушев, Мишустин, Собянин и другие, чтобы они не допустили внутренних противоречий, войн и использования ядерного оружия, что приведет к глобальной войне и уничтожению мира. Поэтому они будут договариваться с переходным правительством, как они заявляли, против развала России", ‒ сказал он.

Главное для западной коалиции союзников Украины, считает Маломуж, тот факт, чтобы ядерное оружие в РФ оставалось под сколько-нибудь надежным контролем.

"Это продемонстрировал даже один штрих — как только поднялся Пригожин, американцы, которые практически враждуют с Россией, начали вести контакты с режимом Путина. Не для того, чтобы поддержать Пригожина, а, наоборот, режим Путина, чтобы не было дестабилизации, неконтролируемого процесса использования ядерного оружия. Они понимают, что Путин — зло и агрессор, но ядерное оружие может быть еще большим злом. Поэтому, я думаю, Запад будет формировать как раз позицию переходного технократического правительства, которое подготовит избирательный процесс уже при новых стандартах и будут проводить, соответственно, все процедуры, которые будут формировать уже новое правительство на более демократических принципах. Но это будет не один этап — их будет, пока не перестроится все российское общество […] И здесь уже сложно контролировать ситуацию, потому что этот процесс может затянуться на 3, 5 и более лет, а войны — на десятки лет", ‒ сказал он.

Смотрите видео интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Военный мятеж Пригожина и чистки в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин начал чистку в силовых структурах и пытается восстановить свой авторитет, который был подорван в результате первой за десятилетие попытки переворота.

Командующий Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергей Суровикин задержан. Пока непонятно, подозревают ли Суровикина в поддержке военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина.

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