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РФ атаковала Харьковскую область дронами, на местах "прилетов" начался пожар

Анна Ярославская
26 июля 2023, 06:33 обновлено 26 июля, 06:38
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В Первомайской общине работают спасатели. Информации о жертвах и пострадавших еще не было.
Спасатель ГосЧС, дрон
В Первомайской общине есть "прилет" после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Армия.Inform

В ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. Об этом сообщил мэр Первомайска, глава Первомайской общины Харьковщины области Николай Бакшеев.

В результате российской атаки вспыхнул пожар.

"На месте "прилета" работают спасатели", – написал Бакшеев в Telegram.

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Сейчас на местах работают спасатели, информации о жертвах и пострадавших еще не было.

В начале июля оккупационная армия РФ обстреляла город Первомайский в Харьковской области. При этом враг целился по месту прощания с погибшим военнослужащим. Об этом заявил один из командиров спецподразделения ГУР МО "Кракен" Сергей Величко ("Чили").

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты сбросили авиабомбу на село Кучеровка в Купянском районе Харьковской области. В результате удара захватчиков пострадал 74-летний местный житель – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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