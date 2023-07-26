РФ атаковала Харьковскую область дронами, на местах "прилетов" начался пожар

В ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. Об этом сообщил мэр Первомайска, глава Первомайской общины Харьковщины области Николай Бакшеев.
В результате российской атаки вспыхнул пожар.
"На месте "прилета" работают спасатели", – написал Бакшеев в Telegram.
Сейчас на местах работают спасатели, информации о жертвах и пострадавших еще не было.
В начале июля оккупационная армия РФ обстреляла город Первомайский в Харьковской области. При этом враг целился по месту прощания с погибшим военнослужащим. Об этом заявил один из командиров спецподразделения ГУР МО "Кракен" Сергей Величко ("Чили").
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты сбросили авиабомбу на село Кучеровка в Купянском районе Харьковской области. В результате удара захватчиков пострадал 74-летний местный житель – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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