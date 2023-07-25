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Путина ждут "сюрпризы", в его режиме уже появились трещины - Загородний

Ангелина Подвысоцкая
25 июля 2023, 22:24 обновлено 25 июля, 22:37
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Сильный удар по режиму Путина могут нанести победы украинских военных на фронте.
Владимир Путин, Тарас Загородний
В режиме Путина уже появились трещины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В режиме российского диктатора Владимира Путина уже видны трещины. Даже сам Путин не останется без "сюрпризов". Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он убежден, что катализатором в этой ситуации послужит несколько моментов. Среди них окажется освобождение Бахмута или выход украинских военных на Азовское побережье.

"Но то, что проблемы будут, это точно. Почему я так уверен? Путч в 1991 году был в августе. Да, Горбачев тогда отбился, но через три месяца он потерял власть. Примерно в таких же сроках и будут какие-то сюрпризы для Путина", - сказал Загородний.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним на Главреде:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Крах режима Путина

Недавно стало известно о том, что Кремль начал "прятать" Путина после мятежа Пригожина. Поездки директора страны-агрессора РФ Владимира Путина в регионы начали тщательно скрывать из-за того, что в Кремле все больше боятся дестабилизации ситуации.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что России грозят новые мятежи. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, разведка располагает такими данными. Впрочем, в ГУР распространять сведения не будут.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Росгвардия восстанет против Путина. Кремлевский руководитель во время мятежа Евгения Пригожина показал свою слабость и потерял авторитет. Страну-агрессора ждут революционные события, когда ряд групп будут добиваться своих целей.

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