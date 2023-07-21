России грозят новые мятежи, у разведки есть данные – ГУР

Бунт Пригожина дал старт возможной подготовке к новым мятежам в стране-агрессоре РФ, ФСБ следит за текущей ситуацией, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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ГУР не будет раскрывать данные о подготовке бунтов в РФ - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Военная разведка Украины располагает данными, согласно которым в стране-оккупанте России могут готовиться новые бунты. Предпосылкой к развитию подобных событий стал мятеж Евгения Пригожина и наемников ЧВК Вагнер. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что у разведки есть сведения относительно возможной подготовки в России новых бунтов.

Впрочем, раскрывать данные в ГУР не будут, поскольку ФСБ пристально следит за ситуацией.

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"Да. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу", - подчеркнул Андрей Юсов.

России грозят новые мятежи

Главарь наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин на днях заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев. По его словам, боевики больше не будут участвовать в войне России против Украины и будут ждать момента,Ю когда смогут себя проявить.

Издание The Moscow Times со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль начал "прятать" Путина. Согласно данным инсайдеров издания, в московской верхушке опасаются переворота в России, а под подозрением ФСБ теперь оказались все.

21 июля в Москве задержали Игоря Стрелкова-Гиркина. По словам его жены, Гиркину инкриминируют статью 282 УК РФ Экстремизм. На днях он фактически призвал к свержению Путина.

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