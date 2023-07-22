УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

Андрей Ганчук
22 июля 2023, 08:44 обновлено 22 июля, 08:50
269
Глава Кремля Путин делает из Росгвардии "вторую армию" в стране-агрессоре России, однако войска развернут оружие против его же режима, считает Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Путин - трусливый человек, которые не решает проблемы, а убегает от них, - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Директор России Владимир Путин серьезно усиливает Росгвардию в надежде на то, что войска станут защищать его режим внутри страны. Однако в итоге они развернут свое оружие против режима Путина, поскольку кремлевский руководитель во время мятежа Евгения Пригожина показал свою слабость и потерял авторитет. Страну-агрессора ждут революционные события, когда ряд групп будут добиваться своих целей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что мятеж Пригожина выявил слабость правящего в Кремле режима, вследствие чего в России будет новый бунт.

"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен... не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но он не хотел зайти в Москву и забрать власть", - отметил Подоляк.

видео дня

По его словам, на данный момент в России с политической точки зрения пока не оформилась группа, которая могла бы перехватить власть в Москве. Однако со временем в стране начнутся революционные процессы.

"Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то себе забирать. И вот это будет революционный процесс в РФ", - считает чиновник.

"Эта армия будет атаковать Путина"

Как полагает Подоляк, сейчас Путин пытается сделать на базе Росгвардии "вторую армию" в РФ и активно работает над усилением внутренних войск. Но глава Кремля допускает ошибку, в результате которой Росгвардия развернет оружие против его же режима.

"Он хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, снова-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна была бы защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", - прогнозирует советник главы ОП.

Также он добавил, что причиной таких действий внутренних войск станет отношение россиян к Путину – они любят "сильного царя", а кремлевский руководитель таковым уже не является.

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не принимающий решения, который убегает. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Бунт в России

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее сказал, что России грозят новые мятежи. По словам представителя военного разведывательного ведомства, у ГУР есть соответствующие сведения, однако обнародованы они не будут, поскольку за ситуацией внимательно следит ФСБ.

Журналисты издания The Moscow Times написали, что Кремль начал "прятать" Путина. После бунта Пригожина и ЧВК Вагнер в кремлевской верхушке опасаются дестабилизации ситуации и угрозы военного переворота. Под подозрением ФСБ оказались все.

В Москве 21 июля арестовали Игоря Гиркина-Стрелкова. Мещанский суд российской столицы постановил отправить Гиркина в СИЗО на 2 месяца – до 18 сентября. Ему инкриминируют экстремизм.

Другие новости:

новости России бунты Владимир Путин Росгвардия Михаил Подоляк Офис президента
Реклама

Главное за день

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

09:18 Мир
Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

08:44 Политика
США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

07:38 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:18

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

08:59

Можно ли остановить процесс самопожирания?мнение

08:44

Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

08:26

Эйдман назвал условия для того, чтобы Гиркина выпустили на волю

07:38

США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь ЭйдманИгоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь Эйдман
07:05

Самая сложная загадка, от которой будут разбегаться глаза: надо найти призрака

06:35

Как правильно перевести на украинский "один и тот же человек": Авраменко дал объяснениеВидео

06:26

Гороскоп на сегодня 22 июля 2023: Ракам - хорошие деньги, Весам - боли в ногах

06:14

Почему Гиркина прессуют?мнение

Реклама
05:00

Цвет помады для женщин после 50: визажист назвала 5 оттенков помады, которые старятВидео

04:00

Какой сегодня праздник 22 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:15

"Более слабый враг – большие потери": эксперт описал тактику ВСУ в контрнаступленииВидео

02:35

Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без "зерновой сделки"

02:00

"Удар ниже пояса": Жданов рассказал, как атака на Крымский мост повлияла на ФСБ РФ

01:33

"У Путина есть страх": экс-нелегал КГБ объяснил, где были двойники во время бунта Пригожина

00:32

В США скончался популярный певец и обладатель 19 ГрэммиВидео

00:09

Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой "с раздвоением личности"

21 июля, пятница
23:56

Оптическая иллюзия для самых внимательных: только гении найдут скрытый бриллиант

23:38

"Можем загнать российский флот в Туапсе и Новороссийск": Минобороны пригрозило РФ

23:26

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты - Зеленский

Реклама
22:34

Выход РФ из зерновой инициативы: Клименко рассказал о настоящих "хотелках" Кремля

22:34

Гиркина берегут для передачи в Гаагу, когда РФ пойдет на уступки Западу – Эйдман

22:28

"Стрелков – ноль без палочки": Эйдман сказал, почему сядет Гиркин, а не Пригожин

21:46

Путин боится, что более 100 истребителей НАТО атакуют Черноморский флот РФ – Bild

21:25

Власть Путина "треснула": Блинкен предупредил Пригожина об опасности

21:17

Соратник Гиркина: в Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР"

20:01

"Наказание будет": Зеленский пообещал РФ ответ за последние убийственные действия

19:55

Фронт в Украине только один, и он не "экономический"мнение

19:20

Гиркин оскорбил Путина и арестован на 2 месяца: ему грозит до 5 лет тюрьмы

19:14

"Путин стал трусом": в Польше назвали главу РФ "занудой" и разнесли за угрозы

19:11

Угроза нападения из Беларуси: ГПСУ обнародовала разоблачительные фото

18:56

Как правильно сказать на украинском "першіння": Авраменко удивил ответом

18:26

Копеечное средство с невероятным результатом: как отбелить тюль с помощью аспирина

18:00

Что означает слово "рисилованики": Авраменко дал интересный ответ

17:26

России грозят новые мятежи, у разведки есть данные – ГУР

17:23

Жив, но расстроен: в Сети появились первые кадры с задержанным ГиркинымВидео

17:03

Украинцам могут вернуть деньги за газ: в Нафтогазе рассказали подробности

16:53

"Хоть бы РФ не сбавила темп": оккупант после атак на Одессу захотел "нового Голодомора"

16:40

"1+1 Украина" снимет европейский сезон "Голоса страны" в сотрудничестве с Польшей

16:27

Кремль начал "прятать" Путина, после мятежа Пригожина все под колпаком ФСБ – СМИ

Реклама
16:19

Любые растения будут мигом уничтожены: как избавиться от сорняков раз и навсегда

16:18

Снимут с себя последнее: 3 знака зодиака, которые любят других больше, чем себя

16:09

За что могли задержать Гиркина: самые яркие его высказывания

16:01

Жена Виктора Павлика похвасталась похуденем

15:50

"Зашевелилась банка с пауками": в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле

15:50

Путин издал абсурдное заявление, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину

15:33

У Путина испугались Украины из-за намерений Киева по зерновому коридору

15:12

Обстрел портов показывает, что Украина – заложник отношений Эрдогана и Путина – Клименко

15:04

Куда нужно положить монетку на удачу: удивительный способ привлечь достаток

15:04

Вот это ракурс: Кардашьян в одном купальнике сделала "колесо" на пляже

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять