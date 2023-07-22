Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

Глава Кремля Путин делает из Росгвардии "вторую армию" в стране-агрессоре России, однако войска развернут оружие против его же режима, считает Михаил Подоляк.

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Путин - трусливый человек, которые не решает проблемы, а убегает от них, - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Директор России Владимир Путин серьезно усиливает Росгвардию в надежде на то, что войска станут защищать его режим внутри страны. Однако в итоге они развернут свое оружие против режима Путина, поскольку кремлевский руководитель во время мятежа Евгения Пригожина показал свою слабость и потерял авторитет. Страну-агрессора ждут революционные события, когда ряд групп будут добиваться своих целей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что мятеж Пригожина выявил слабость правящего в Кремле режима, вследствие чего в России будет новый бунт.

"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен... не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но он не хотел зайти в Москву и забрать власть", - отметил Подоляк.

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По его словам, на данный момент в России с политической точки зрения пока не оформилась группа, которая могла бы перехватить власть в Москве. Однако со временем в стране начнутся революционные процессы.

"Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то себе забирать. И вот это будет революционный процесс в РФ", - считает чиновник.

"Эта армия будет атаковать Путина"

Как полагает Подоляк, сейчас Путин пытается сделать на базе Росгвардии "вторую армию" в РФ и активно работает над усилением внутренних войск. Но глава Кремля допускает ошибку, в результате которой Росгвардия развернет оружие против его же режима.

"Он хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, снова-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна была бы защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", - прогнозирует советник главы ОП.

Также он добавил, что причиной таких действий внутренних войск станет отношение россиян к Путину – они любят "сильного царя", а кремлевский руководитель таковым уже не является.

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не принимающий решения, который убегает. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Бунт в России

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее сказал, что России грозят новые мятежи. По словам представителя военного разведывательного ведомства, у ГУР есть соответствующие сведения, однако обнародованы они не будут, поскольку за ситуацией внимательно следит ФСБ.

Журналисты издания The Moscow Times написали, что Кремль начал "прятать" Путина. После бунта Пригожина и ЧВК Вагнер в кремлевской верхушке опасаются дестабилизации ситуации и угрозы военного переворота. Под подозрением ФСБ оказались все.

В Москве 21 июля арестовали Игоря Гиркина-Стрелкова. Мещанский суд российской столицы постановил отправить Гиркина в СИЗО на 2 месяца – до 18 сентября. Ему инкриминируют экстремизм.

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