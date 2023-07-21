Суд арестовал террориста Гиркина на два месяца: ему грозит 5 лет тюрьмы

Мещанский суд города Москвы отправил бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина под арест на два месяца – до 18 сентября, его судят за посты в Интернете.

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Игорь Гиркин / фото: скриншот из видео

Как сообщает The Moscow Times, Мещанский суд Москвы отправил Гиркина под арест на два месяца – до 18 сентября. Стрелкова собрались судить в рамках статьи 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему инкриминируют призывы к осуществлению экстремистской деятельность с помощью Интернета.

По этой статье Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

Почему арестовали Гиркина

Журналисты пишут, что формально арест Гиркина-Стрелкова связан с его двумя постами в Telegram. В первом он написал о возможной сдаче Крыма, а уже во втором решил рассказать об отсутствии выплат военным.

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Впрочем, в СМИ акцентировали внимание на том, что арест Гиркина состоялся после его резкой критики в адрес Путина, которого он назвал "мокрицей" и "ничтожеством".

При этом Гиркин добавил: еще один срок Путина у власти Россия не выдержит.

"23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее „пустить пыль в глаза" значительной части населения…Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит", - подчеркнул Гиркин.

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