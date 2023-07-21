За что могли задержать Гиркина: самые яркие его высказывания

Игоря Гиркина могли арестовать из-за того, что он критиковал российскую власть.

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Игоря Гиркина арестовали российские силовики / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известного террориста "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали российские силовики. Его вывели из дома, а в квартире продолжили обыски. Гиркина могли задержать из-за его высказываний. О его высказываниях вспомнило российское издание rtvi.

Мобилизация в РФ

Гиркин критиковал Путина за то, что тот не проводит новую мобилизацию.

"Нам нужна мобилизация, и никакими контрактниками делу не поможешь. Никто не сможет набрать полмиллиона контрактников, на это, во-первых, не хватит государственной казны, во-вторых, полмиллиона добровольно на фронт под снаряды не пойдут ни за какие деньги, не найдется столько людей", - говорил Гиркин.

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Бунт "Вагнера"

После того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел в наступление на Москву со своими наемниками, Гиркин резко высказался и заявил, что РФ оказалась на грани распада. Он добавил, что корни мятежа Пригожина были за пределами ЧВК.

"Можно сказать, что смута уже началась. Вчера мы едва не перешли в ее терминальную стадию, за которой последовал бы распад государства. Именно распад, поскольку тот же самый Кадыров наверняка не признал бы приход Пригожина к власти. И не только Кадыров", - говорил Гиркин.

Он не исключал, что Пригожин имеет чье-то покровительство - не только покровительство Путина.

Слухи о задержании Суровикина

Гиркин не видел смысла в задержании российского генерала Сергея Суровикина. Он не считал это логичным.

"Зачем кого-то сажать? Это как минимум не очень логично. Хотя если заподозрили, что заговором руководил он, то все может быть. Он, конечно, очень амбициозный, очень честолюбивый, как мне говорили его сослуживцы, но не думаю, что он бы сам занимался мятежами. Хотя кто его знает", - сказал он.

Скандал с Росгвардией

Гиркин критиковал власть из-за оружия для Росгвардии. Он говорил, что тыловым подразделениям Росгвардии не нужны современные танки и системы тяжелого ракетно-артиллерийского вооружения.

"Какие-то подразделения с тяжелым вооружением Росгвардии, конечно же, нужны. Вопрос только в количестве, в объемах и в номенклатуре той техники, которая может быть передана Росгвардии ... Им вполне подойдет что-нибудь сильно устаревшее, но еще относительно", - говорил Гиркин.

Задержание Гиркина

21 июля стало известно о том, что Игоря Гиркина задержали силовики. Его вывели из дома. После этого в квартире начали проводить обыски.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", - написала жена Гиркина.

Стало известно о том, что заявление на Гиркина написал "вагнеровец" Дмитрий Петровский из-за того, что тот "оскорбил Путина".

После задержания Гиркина в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле. Задержание Гиркина показывает, что жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния, заявили в украинской разведке.

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