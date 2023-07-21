УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

За что могли задержать Гиркина: самые яркие его высказывания

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2023, 16:09 обновлено 21 июля, 16:31
33
Игоря Гиркина могли арестовать из-за того, что он критиковал российскую власть.
Игорь Гиркин
Игоря Гиркина арестовали российские силовики / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известного террориста "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали российские силовики. Его вывели из дома, а в квартире продолжили обыски. Гиркина могли задержать из-за его высказываний. О его высказываниях вспомнило российское издание rtvi.

Мобилизация в РФ

Гиркин критиковал Путина за то, что тот не проводит новую мобилизацию.

"Нам нужна мобилизация, и никакими контрактниками делу не поможешь. Никто не сможет набрать полмиллиона контрактников, на это, во-первых, не хватит государственной казны, во-вторых, полмиллиона добровольно на фронт под снаряды не пойдут ни за какие деньги, не найдется столько людей", - говорил Гиркин.

видео дня

Бунт "Вагнера"

После того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел в наступление на Москву со своими наемниками, Гиркин резко высказался и заявил, что РФ оказалась на грани распада. Он добавил, что корни мятежа Пригожина были за пределами ЧВК.

"Можно сказать, что смута уже началась. Вчера мы едва не перешли в ее терминальную стадию, за которой последовал бы распад государства. Именно распад, поскольку тот же самый Кадыров наверняка не признал бы приход Пригожина к власти. И не только Кадыров", - говорил Гиркин.

Он не исключал, что Пригожин имеет чье-то покровительство - не только покровительство Путина.

Слухи о задержании Суровикина

Гиркин не видел смысла в задержании российского генерала Сергея Суровикина. Он не считал это логичным.

"Зачем кого-то сажать? Это как минимум не очень логично. Хотя если заподозрили, что заговором руководил он, то все может быть. Он, конечно, очень амбициозный, очень честолюбивый, как мне говорили его сослуживцы, но не думаю, что он бы сам занимался мятежами. Хотя кто его знает", - сказал он.

Скандал с Росгвардией

Гиркин критиковал власть из-за оружия для Росгвардии. Он говорил, что тыловым подразделениям Росгвардии не нужны современные танки и системы тяжелого ракетно-артиллерийского вооружения.

"Какие-то подразделения с тяжелым вооружением Росгвардии, конечно же, нужны. Вопрос только в количестве, в объемах и в номенклатуре той техники, которая может быть передана Росгвардии ... Им вполне подойдет что-нибудь сильно устаревшее, но еще относительно", - говорил Гиркин.

Задержание Гиркина

21 июля стало известно о том, что Игоря Гиркина задержали силовики. Его вывели из дома. После этого в квартире начали проводить обыски.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", - написала жена Гиркина.

Стало известно о том, что заявление на Гиркина написал "вагнеровец" Дмитрий Петровский из-за того, что тот "оскорбил Путина".

После задержания Гиркина в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле. Задержание Гиркина показывает, что жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния, заявили в украинской разведке.

Другие новости:

Игорь Гиркин Россия
Реклама

Главное за день

Кремль начал "прятать" Путина, после мятежа Пригожина все под колпаком ФСБ – СМИ

Кремль начал "прятать" Путина, после мятежа Пригожина все под колпаком ФСБ – СМИ

16:27 Мир
"Зашевелилась банка с пауками": в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле

"Зашевелилась банка с пауками": в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле

15:50 Мир
Обстрел портов показывает, что Украина – заложник отношений Эрдогана и Путина – Клименко

Обстрел портов показывает, что Украина – заложник отношений Эрдогана и Путина – Клименко

15:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:27

Кремль начал "прятать" Путина, после мятежа Пригожина все под колпаком ФСБ – СМИ

16:19

Любые растения будут мигом уничтожены: как избавиться от сорняков раз и навсегда

16:09

За что могли задержать Гиркина: самые яркие его высказывания

16:01

Жена Виктора Павлика похвасталась похуденем

15:50

"Зашевелилась банка с пауками": в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле

Россия угрожает кораблям всего мира, обстрел Одессы является частью ее контрнаступления - КлименкоРоссия угрожает кораблям всего мира, обстрел Одессы является частью ее контрнаступления - Клименко
15:50

Путин издал абсурдное заявление, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину

15:33

У Путина испугались Украины из-за намерений Киева по зерновому коридору

15:12

Обстрел портов показывает, что Украина – заложник отношений Эрдогана и Путина – Клименко

15:04

Куда нужно положить монетку на удачу: удивительный способ привлечь достаток

Реклама
15:04

Вот это ракурс: Кардашьян в одном купальнике сделала "колесо" на пляже

14:30

Перезапуск зернового коридора и ЧВК Вагнер в Беларуси: Зеленский провел Ставку

14:07

"Запад затягивает войну": Путин выдал новый бред о контрнаступлении ВСУВидео

13:57

Кличко срочно созвал заседание Киеврады и объявил о масштабной закупке столицей дронов для ВСУ и усилении помощи армии

13:41

Гиркина задержали силовики: в его квартире обыски - СМИ

13:30

7 ракет атаковали важный объект: все подробности обстрела Одесской областиФото

13:25

"Опасность "вагнеровцев": Польша перебросит войска на восток вблизи Беларуси

13:19

Камалия показала элитный отдых с дочерьми и мужем на Майорке

13:16

Как сказать на украинском "выеденного яйца не стоит": Авраменко дал остроумное выражениеВидео

12:43

Как правильно чистить помидор: способы упростят жизнь и спасут здоровье

12:14

Гороскоп Таро на август 2023: Весам - бессонница, Стрельцам - достижение, Скорпионам - новые планыВидео

Реклама
12:10

Когда закончится война в Украине: Жданов назвал точный месяц

11:54

"Сознательно нарушал закон": Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского

11:17

РФ запустила противокорабельные ракеты "Оникс": в Сети пишут о взрывах на Одесчине

11:15

Украина достигнет прогресса: в ЦРУ раскрыли слабые места РФ

10:53

Джей Ло в стильных "змеиных" лосиных вызверилась на папарацци

10:47

Эксперт дал прогноз, как будет продвигаться контрнаступление на Мелитопольском направлении

10:38

Во Франции заявили, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России

10:20

Почему нельзя идти на кладбище в среду: в какие дни можно приходить на могилу

10:20

Россия атаковала Запорожскую область: 4 человека погибли, 2 ранены

09:42

"Есть три разных Путина": экс-нелегал КГБ рассказал о двойниках диктатораВидео

09:22

Министр культуры Ткаченко подал в отставку

09:11

"Шантажирует мир": в ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам

08:49

РФ ударила "Калибрами" по терминалу с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеВидео

08:37

Украина может спокойно дать сдачи, ударив по российским портаммнение

08:33

"Обнаружить и уничтожить": эксперт раскрыл, как Украина может противодействовать С-300

07:50

Погиб в бою с отрядом кадыровцев: на Полтавщине попрощались с мужественным воином

07:20

Ночью в Одесской области прогремели несколько взрывов

07:05

Запутанная оптическая иллюзия для наблюдательных: нужно найти спрятанного енота

06:47

Украина получит F-16 до конца 2023 года – Белый дом

06:35

Почему нельзя говорить "оточуюче середовище": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

Реклама
06:20

Пригожин фактически анонсировал новый переворотмнение

04:30

Самолеты F-16 – не панацея от ракет РФ, надо бить по заводам и базам – МусиенкоВидео

04:00

Какой сегодня праздник 21 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Он ленивый балбес": Жирнов рассказал, как двойники Путина сыграли с ним злую шутку

03:00

"Дефицит "Искандеров": эксперт раскрыл, насколько часто Россия может бить баллистикой

02:35

Мусиенко рассказал, будут ли оккупанты "поздравлять" Украину с Днем НезависимостиВидео

02:02

Сковорода будет служить годами: что нельзя жарить на антипригарном покрытии

01:30

Больше не альфонс: в Сети раскрыли сумасшедшие доходы Влада Топалова

00:49

После разрыва с бойфрендом: Белла Хадид загремела в больницу

00:14

Почему слоятся ногти на руках и что делать: когда нужно обратиться к врачу

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять