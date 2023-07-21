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"Зашевелилась банка с пауками": в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле

Алёна Воронина
21 июля 2023, 15:50 обновлено 21 июля, 16:14
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Задержание Гиркина показывает, что жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния, заявили в украинской разведке.
Игорь Гиркин, Кремль, Андрей Юсов
В ГУР анонсировали "обострение" в Кремле/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в стране-агрессоре России показывает, что уже началось активное противостояние между башнями Кремля.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что для Украины это хорошие новости.

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", – подчеркнул Юсов.

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Он добавил, что ранее в Кремле тоже происходили подобные процессы, однако в основном они протекали в скрытой форме. Однако после того, как владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин попытался осуществить военный мятеж, такие процессы начали всё больше выходить наружу.

Также представитель ГУР назвал ситуацию с задержанием Гиркина парадоксальной, ведь Пригожина, который вел колонны вагнеровцев на Москву и сбивал российские самолеты, никто не задерживал. По словам Юсова, такова особенность путинского режима.

Юсов также добавил, что вопрос заключается не в самом Гиркине. По словам представитель ГУР, бывший главарь боевиков не действовал, как самостоятельное лицо.

"Значит жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", – отметил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Задержание Игоря Гиркина

21 июля стало известно, что Гиркина задержали силовики. Работники ФСБ задержали Игоря Стрелкова, который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной "ДНР". В его квартире работники Следственного комитета провели обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего члена ЧВК "Вагнера", экс-депутата Ярославля Дмитрия Петровского. Жена Гиркина Мирослава Регинская сообщила в соцсетях, что против ее мужа выдвинуто обвинение в экстремизме.

Ранее сообщалось, что Гиркин в истерике спрогнозировал новые бунты в РФ. Бывший главарь боевиков "ДНР" закатил истерику и требовал наказания для владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина за военный мятеж в стране-агрессоре России.

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