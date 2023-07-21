У Путина испугались Украины из-за намерений Киева по зерновому коридору

Власти Украины, дескать, "действуют непредсказуемо", сказал рупор директора страны-агрессора Российской Федерации Дмитрий Песков пропагандистам.

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Песков отреагировал истерикой на заявление Кулебы о возможности возобновления работы зернового коридора / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал пропагандистский выпад в адрес Украины. Комментируя намерения Киева продолжить действие зерновой сделки, он сказал, что, мол, "киевский режим несет опасность".

Как сообщили пропагандисты РИА Новости, представитель кремлевской директорской в ответ на намерения Украины продолжить работу зернового коридора заявил, что украинские власти якобы "несут опасность".

"Киевский режим непредсказуем и не гнушается ничем, это несет опасность", - выдумал Песков.

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"Нам не нужна Россия"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее рассказал о том, что Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна. По его словам, поставки возможны, несмотря на выход России из зерновой сделки и угрозы ударов по гражданским судам.

"Мы готовы идти на любые риски. Я думаю, что наше послание к миру очень простое: Нам не нужна Россия", - сказал Кулеба.

Зерновая сделка

Агрессор Россия ударила по двум портам в Одессе спустя два дня после заявления о выходе из зерновой сделки. Порты ранее были задействованы в работе зернового коридора. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что такая атака оккупантов – акт агрессии против мира.

Глава Кремля Владимир Путин разразился 5 "условиями" Украине для возобновления "зерновой сделки". По его словам, Москва готова вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках инициативы в том случае, если, дескать, "будут сняты санкции с российского зерна и удобрений", а также российских финучреждений, которые ранее участвовали в операция с поставками зерна.

Президент Зеленский 27 июля провел Ставку Верховного главнокомандующего. Гарант поручил Вооруженным силам Украины, Военно-морским силам и Министерству иностранных дел организовать работу механизма, направленного на возобновление работы зернового коридора.

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