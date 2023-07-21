У Путина испугались Украины из-за намерений Киева по зерновому коридору

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал пропагандистский выпад в адрес Украины. Комментируя намерения Киева продолжить действие зерновой сделки, он сказал, что, мол, "киевский режим несет опасность".
Как сообщили пропагандисты РИА Новости, представитель кремлевской директорской в ответ на намерения Украины продолжить работу зернового коридора заявил, что украинские власти якобы "несут опасность".
"Киевский режим непредсказуем и не гнушается ничем, это несет опасность", - выдумал Песков.
"Нам не нужна Россия"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее рассказал о том, что Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна. По его словам, поставки возможны, несмотря на выход России из зерновой сделки и угрозы ударов по гражданским судам.
"Мы готовы идти на любые риски. Я думаю, что наше послание к миру очень простое: Нам не нужна Россия", - сказал Кулеба.
Зерновая сделка
Агрессор Россия ударила по двум портам в Одессе спустя два дня после заявления о выходе из зерновой сделки. Порты ранее были задействованы в работе зернового коридора. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что такая атака оккупантов – акт агрессии против мира.
Глава Кремля Владимир Путин разразился 5 "условиями" Украине для возобновления "зерновой сделки". По его словам, Москва готова вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках инициативы в том случае, если, дескать, "будут сняты санкции с российского зерна и удобрений", а также российских финучреждений, которые ранее участвовали в операция с поставками зерна.
Президент Зеленский 27 июля провел Ставку Верховного главнокомандующего. Гарант поручил Вооруженным силам Украины, Военно-морским силам и Министерству иностранных дел организовать работу механизма, направленного на возобновление работы зернового коридора.
Другие новости: