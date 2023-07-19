Россия ударила по двум портам в Одессе: уничтожены зерновые терминалы

Ночью были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора.

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РФ атаковала порты Украины / Коллаж Главред, фото facebook.com/Ministry.for.restoration

Ночью, 19 июля, Россия ударила ракетами и дронами по зерновым терминалам и по инфраструктуре портов "Одесса", а также "Черноморск".

"Ночью, 19 июля, Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что ночью были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора. В результате удара были повреждены резервуары и причал Одесского порта.

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Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, атака на зерновые терминалы, является актом агрессии против мира.

"Цель российских террористов - уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно - вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия, в первую очередь, для продовольственной безопасности мира", - добавил Кубраков.

Атака РФ 19 июля на юг Украины

19 июля, ночью, Россия атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате взрывов были повреждены многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Ранения получили более 10 человек.

Вражеские "Ониксы" и Х-22 были направлены на портовую и критическую инфраструктуру. Россияне попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.

Президент Украины Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе и поручил усилить защиту людей и портов.

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