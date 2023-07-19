Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе: поручил усилить защиту людей и портов

Владимир Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на РФ.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-nazval-cel-udara-rf-po-odesse-i-poruchil-usilit-zashchitu-lyudey-i-portov-10486804.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Одессе / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DSNSODE, president.gov.ua

Ракетным ударом по Одесскому региону российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки, заявил президент Владимир Зеленский.

"Каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", — написал он в Telegram.

По его словам, военным дано поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

видео дня

Сообщение В.Зеленского / t.me/V_Zelenskiy_official

Позиция Андрея Ермака

Россия использует террор Одессы, чтобы создать внутренние проблемы и голод в странах Глобального Юга, организовать кризис беженцев в странах Запада, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также страна-агрессор РФ хочет ослабления союзников и политического вмешательства во внутренние дела этих стран, написал он в Telegram.

"Россияне используют для этого вооружение, которое невозможно производить без компонентов, производимых на Западе и в странах Азии. Нам нужен системный ответ", — подчеркнул Ермак.

В первую очередь, указал он, необходимо ужесточить санкции, в частности против тех, кто помогает россиянам их обходить.

"Ждем, что наши союзники готовят решение. Группа Макфола-Ермака предоставила свои предложения", — отметил он.

Кроме того, подчеркнул Ермак, реэкспорт необходимых компонентов для изготовления оружия можно остановить, если ответственность за это будет жесткой.

Также необходимо увеличить поставки оружия для Украины.

"Ответ на террор – это сила. Оружие, авиация, дальнобойные ракеты – вот что нужно Украине. Мы должны изгнать РФ с нашей территории", — настаивает Ермак.

Он также напомнил, что формула мира президента Владимира Зеленского – единственный путь к завершению войны.

"И мы работаем со странами Запада и Глобального Юга над единым пониманием Формулы", — подчеркнул он.

"Россия в будущем должна быть неспособна к ведению войны. Это можно обеспечить экономическими санкциями. Также российские активы должны пойти на восстановление Украины, а поколения россиян будут расплачиваться за зло. Системная работа позволит нам победить", — заключил Ермак.

Сообщение А.Ермака / t.me/ermaka2022

Удар РФ по Одессе

Напомним, в ночь на 19 июля в Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях.

Восемь дронов типа "Shahed-136" сбито в небе над Одесской областью, еще два над Николаевской. В результате воздушных боев и падения обломков загорелись и повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской громады, пострадали двое гражданских лиц.

Х-59 была сбита на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы. "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру.

Больше новостей: