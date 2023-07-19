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В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы: что известно

Анна Ярославская
19 июля 2023, 06:51 обновлено 19 июля, 07:14
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Прошлой ночью российские оккупанты атаковали столицу дронами "Шахед". Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА еще на подступах к городу.
Ракетная атака, воздушная тревога
Прошлой ночью в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ночью 19 июля в Украине объявлялась воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что были зафиксированы пуски ударных дронов и крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Взрывы прогремели в Киевской области, в Одессе и Запорожье.

Кроме того, о взрывах в Харькове и области писали местные паблики. Там силы ПВО работали по дронам-камикадзе Shahed. В Херсоне, предварительно, есть попадания "Шахедов".

Смотрите видео - Крымские паблики показали кадры запуска ракет по Украине прошлой ночью:

видео дня
В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы: что известно

Взрывы в Одессе

В Одессе прогремело несколько взрывов около часа ночи. О работе противовоздушной обороны по вражеским целям сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!" - написал чиновник.

Мониторинговые каналы сообщали, что в Одесской области оккупанты могли применить ракеты типа Р-800 "Оникс", выпущенные из БРК "Бастион".

Взрывы в Киеве

Прошлой ночью российские оккупанты атаковали столицу дронами "Шахед". Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА еще на подступах к городу. По предварительным дынным, обошлось без жертв и разрушений.

"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесская область – особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл. Вновь атаковал столицу "Shahed". Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются", – написал в Telegram начальник КМВА Сергей Попко.

Взрывы в Запорожье

В ночь на 19 июля в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги, передает Суспільне.

В местных Telegram-каналах сообщали как минимум о трех взрывах. Первый произошел около 02:06.

В ОВА призывали горожан не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях до отбоя.

По предварительным данным, в сторону Запорожья враг запустил ракеты С-300.

Как сообщал Главред, в ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Украину - в Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БПЛА и баллистических ракет. В Одессе и Николаеве прогремели взрывы.

В Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты атаковали территорию Украины с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed".

Напомним, на днях руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что существует реальная угроза нового массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине.

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