РФ готовит мощный ракетный удар: в ВСУ назвали вероятное направление

Накануне в Москву из Тегерана прибыли грузовые авиаборты, предупредила Наталья Гуменюк.

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РФ готовит новый ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Существует реальная угроза нового массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине, заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, не исключен российский ракетный удар по югу Украины в ближайшие дни. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

"Этой ночью… был дроновый (удар – ред.). И вполне вероятен в ближайшие дни и ракетный удар", — предупредила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг".

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Она также отметила, что за прошедшие сутки на южном направлении подтверждено уничтожение семи оккупантов и 8 единиц техники, среди которой есть и беспилотники-разведчики – "три штуки, которыми враг, очевидно, собирал информацию и готовился к будущим ударам".

Она также отметила, что ночная мощная дроновая атака РФ по портовой инфраструктуре Украины была ожидаема, поскольку накануне в Москву из Тегерана прибыли грузовые авиаборты.

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 11 июля, атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. Отмечается, что российские захватчики запускали дроны с южного направления.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

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