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Атака РФ "Шахедами": на Днепропетровщине гремели взрывы, погибли два человека

Анна Ярославская
7 июля 2023, 08:49 обновлено 7 июля, 09:20
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Прошлой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 18 ударных дронов "Shahed-136/131".
Обломки вражеского дрона упали на автомобиль
Обломки вражеского дрона упали на автомобиль / Коллаж: Главред. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA ​

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате погибли два человека. Всего враг выпустил по Украине прошлой ночью 18 "Шахедов".

Как сообщил в Telegram глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, ночью враг атаковал область "Шахедами".

"6 беспилотников сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, два человека погибли", - сообщил Лысак.

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Обломки сбитого дрона упали на авто - погибли люди
Обломки сбитого дрона упали на авто - погибли люди / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, в результате падения обломков загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили.

Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало 4-метровой высоты. Пожар уже погасили, пострадавших нет.

Кроме того, по Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 7 июля 2023 года российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край), сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В общей сложности зафиксированы пуски 18 "шахедов". В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Уничтожены 12 ударных дронов
Уничтожены 12 ударных дронов "Шахед" / Фото: t.me/kpszsu

Ракетный удар РФ по Львову 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову.

Разрушениям подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

7 июля стало известно, что число жертв ракетного удара по Львову выросло до 10. 42 человека получили ранения (из них три ребенка).

В РФ после удара назвали цель атаки по Львову. В Министерстве обороны страны-агрессора цинично заявили, что специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ говорят, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

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