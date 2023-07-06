"Боевики на территории академии": в РФ назвали циничную цель удара по Львову

Приспешнику Шойгу показалось, что в жилых домах Львова, которые уничтожила Россия, якобы размещались иностранные наемники.

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Ракетный удар по Львову / Коллаж Главред, фото ГСЧС

В России министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили во Львову ракетами Калибр. В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

"Целью удара по Львову стала западная техника и боевики на территории военной академии", - заявили в стране-агрессоре.

Более того, приспешнику Шойгу показалось, что в жилых домах Львова, которые уничтожила Россия, якобы размещались иностранные наемники.

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"Боевики на территории академии" по версии россиян это погибшие 32-летняя Анастасия и ее 60-летняя мать Мирослава, 63-летняя Ирина и 35-летний Михаил.

Кроме того, недавно из-под завалов достали 5-ю жертву.

В конце концов, в Минобороны РФ резюмировали, что стратегическим резервам Украины якобы нанесен существенный ущерб. Вероятно, он подразумевает четыре школы, общежития Львовской политехники и три десятка жилых домов.

Ракетный удар по Львову / скриншот Минобороны РФ

Смотрите видео последствий ракетной атаки РФ по Львову:

Массовая атака на Львов

Ночью 6 июля российские "Калибры" повредили часть Львова, которая является наследием ЮНЕСКО.

В результате погибли пять человек. Медицинская помощь была оказала 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Разрушения получили: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

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