"Боевики на территории академии": в РФ назвали циничную цель удара по Львову

В России министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили во Львову ракетами Калибр. В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.
"Целью удара по Львову стала западная техника и боевики на территории военной академии", - заявили в стране-агрессоре.
Более того, приспешнику Шойгу показалось, что в жилых домах Львова, которые уничтожила Россия, якобы размещались иностранные наемники.
"Боевики на территории академии" по версии россиян это погибшие 32-летняя Анастасия и ее 60-летняя мать Мирослава, 63-летняя Ирина и 35-летний Михаил.
Кроме того, недавно из-под завалов достали 5-ю жертву.
В конце концов, в Минобороны РФ резюмировали, что стратегическим резервам Украины якобы нанесен существенный ущерб. Вероятно, он подразумевает четыре школы, общежития Львовской политехники и три десятка жилых домов.
Смотрите видео последствий ракетной атаки РФ по Львову:
Массовая атака на Львов
Ночью 6 июля российские "Калибры" повредили часть Львова, которая является наследием ЮНЕСКО.
В результате погибли пять человек. Медицинская помощь была оказала 34 людям, 13 из них были госпитализированы.
Разрушения получили: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.
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