Спаслись чудом: пара с ребенком выскочила из дома во Львове за минуту до удара

Супруги Павел Вуец и Наталья Сокирчук за несколько минут до попадания ракеты РФ выбежали из квартиры вместе с сыном.

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Павел Вуец и Наталья Сокирчук с ребенком проживали в доме, в который ударила ракета РФ / Facebook/natalia.sokyrchuk, Facebook/vujets

Стали известны новые подробности ракетного удара российских оккупантов по Львову в ночь на четверг, 6 июля.

В доме, в который попала ракета РФ, проживали супруги журналисты Павел Вуец и Наталья Сокирчук с ребенком. Они чудом спаслись, спустившись с верхнего этажа дома, в который попала ракета, рассказал глава Национального союза журналистов Павел Томиленко в Facebook.

Он подчеркнул, что супруги за несколько минут до попадания российской ракеты выбежали из квартиры вместе с сыном.

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"Они за несколько минут до попадания оккупантской ракеты по дому выбежали из квартиры вместе с сыном. Теперь у коллег нет ни жилья, которое они снимали во Львове, переехав из-за вторжения из Киева, ни автомобиля. Зато живы", — отметил он.

В издании Главком уточнили, что Павел Вуец работает в нем журналистом с момента основания издания. Его жена, Наталья Сокирчук, до весны 2023 года также работала корреспондентом Главкома.

Ракетный удар РФ по Львову:

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли четыре человека. Медицинская помощь была оказала 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Возраст погибших – от 21 до 95 лет. Самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Старшей погибшей – 95. Погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушения получили: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

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