УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Спаслись чудом: пара с ребенком выскочила из дома во Львове за минуту до удара

Алексей Тесля
6 июля 2023, 13:50 обновлено 6 июля, 13:55
1896
Супруги Павел Вуец и Наталья Сокирчук за несколько минут до попадания ракеты РФ выбежали из квартиры вместе с сыном.
Вуец, Сокирчук
Павел Вуец и Наталья Сокирчук с ребенком проживали в доме, в который ударила ракета РФ / Facebook/natalia.sokyrchuk, Facebook/vujets

Стали известны новые подробности ракетного удара российских оккупантов по Львову в ночь на четверг, 6 июля.

В доме, в который попала ракета РФ, проживали супруги журналисты Павел Вуец и Наталья Сокирчук с ребенком. Они чудом спаслись, спустившись с верхнего этажа дома, в который попала ракета, рассказал глава Национального союза журналистов Павел Томиленко в Facebook.

Он подчеркнул, что супруги за несколько минут до попадания российской ракеты выбежали из квартиры вместе с сыном.

видео дня

"Они за несколько минут до попадания оккупантской ракеты по дому выбежали из квартиры вместе с сыном. Теперь у коллег нет ни жилья, которое они снимали во Львове, переехав из-за вторжения из Киева, ни автомобиля. Зато живы", — отметил он.

В издании Главком уточнили, что Павел Вуец работает в нем журналистом с момента основания издания. Его жена, Наталья Сокирчук, до весны 2023 года также работала корреспондентом Главкома.

Ракетный удар РФ по Львову:

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли четыре человека. Медицинская помощь была оказала 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Возраст погибших – от 21 до 95 лет. Самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Старшей погибшей – 95. Погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушения получили: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

Больше новостей:

новости Львова война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

"РФ стоит на грани": Россия созрела к гражданской войне – Буданов

"РФ стоит на грани": Россия созрела к гражданской войне – Буданов

14:29 Мир
Отмена призыва: Шмыгаль рассказал, какие изменения ждут армию Украины после войны

Отмена призыва: Шмыгаль рассказал, какие изменения ждут армию Украины после войны

13:40 Украина
РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

12:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:29

"РФ стоит на грани": Россия созрела к гражданской войне – Буданов

14:09

Не Фьюри: стало известно, когда и против кого проведет свой следующий бой Усик

13:50

Спаслись чудом: пара с ребенком выскочила из дома во Львове за минуту до удара

13:44

Неузнаваемая: новое фото Ани Лорак высмеивают за фотошоп

13:40

Отмена призыва: Шмыгаль рассказал, какие изменения ждут армию Украины после войны

В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – ЯгунВ Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун
13:36

Эксперт пояснил, почему Путин всеми силами добивается кончины Саакашвили

13:17

Деньги к ним не липнут: 3 знака зодиака, которые не расположены к богатству

13:12

Число танков в ВСУ растет, РФ теряет преимущество в тяжелом оружии — Bloomberg

13:04

Польза и вред яиц: что будет, если есть их каждый день

Реклама
12:56

Кацурина впервые нарушила молчание после слухов про расставание с Дантесом

12:46

Военком рассказал, кто прежде всего попадет под мобилизацию летом 2023 года

12:40

"Лагеря мы не возводим": Лукашенко заявил, что "вагнеровцев" в Беларуси нет

12:38

До и после: Хлывнюк показал, как война изменила его

12:18

РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

12:17

"Сдохла": в сети появилась информация о смерти ЛолитыВидео

12:10

Как опытные хозяйки заготавливают малину на зиму: 2 лучших способа

12:07

Ольга Сумская высказалась о живущей в Москве дочери-молчунье

12:01

"Поломаны ребра": в Сети узнали, почему Суровикин не выходит на публику

12:00

Путин мстит Саакашвили, но его могут вернуть в Украину при вмешательстве США - ВасадзеЭксклюзив

11:52

В России пересняли фильм, чтобы вырезать оттуда Машу Машкову

Реклама
11:52

РФ не справляется с наступлением ВСУ и стянула войска со всей страны - разведка Британии

11:39

Назвал щенка так, что мама стесняется с ним гулять: мужчина "блеснул" юмором

11:31

"Китай сделал ставку": генерал СБУ назвал вероятного преемника ПутинаВидео

11:31

Головки будут размером с кулак: названо самое лучшее удобрение для чеснока

11:30

"Достала": дочь Поляковой показала, что учудил ее бойфренд

11:22

Головоломка для людей с высоким IQ: нужно найти слово "теннис" за 20 секунд

11:17

Украинская певица стала жертвой ночной атаки России по Львову

11:13

ФСБ против Минобороны РФ: генерал рассказал о битве за Кремль

10:56

Будет вкуснее: шеф-повар показал необычный способ чистки картофеляВидео

10:55

Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

10:51

"Кому нужен твой шлак": MARUV показалась в новом образе, но её захейтилиВидео

10:50

Вырастут роскошные розы на зависть соседям: как применять обычный йод для цветов

10:26

Генерал рассказал, может ли Путин держать Кремль в узде после бунта ПригожинаВидео

10:24

Умер актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

10:15

Как понять, что мясо не свежее: хитрости, которые точно не подведут

09:59

Что нельзя говорить дочери: какие фразы наносят пожизненную травму

09:52

На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты"

09:46

Буданов пояснил, как кончина Путина может стать полезной Украине

09:25

Девушка показала, сколько грязи содержится в деревянных ложках и лопатках

08:43

Гороскоп на завтра 7 июля 2023: Тельцов не остановить, Девы - потеря денег

Реклама
08:43

"Россияне готовили "Калибры" с вечера": Гуменюк рассказала о ночной атаке по Львову

08:41

Зеленский ответил, возможно ли примирение между Украиной и РФ

08:17

Кадыров готовится воевать за независимостьмнение

07:59

Польша и Британия поддерживают ускорение вступления Украины в НАТО

07:27

Угроза теракта РФ на Запорожской АЭС постепенно снижается - Буданов

07:03

Лишь немногие найдут козу в сложной оптической иллюзии: у вас есть всего 18 секунд

07:00

Международный день поцелуев: топ-5 кинопоцелуев, от которых задрожат коленкиВидео

06:40

Что означает выражение "на руку ковінька": Авраменко дал неожиданный ответВидео

06:34

РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы: все подробностиФотоВидео

06:25

Какая одежда старит женщину: 10 вещей, которые мгновенно придают возраст

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять