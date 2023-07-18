"Я подскочила, повсюду пыль": в Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постели

Жена пострадавшего не смогла достать его из-под обломков самостоятельно, поэтому позвала соседей. Вытащить пенсионера удалось, когда прибыли патрульные.

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В Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постели, мужчину госпитализировали/ коллаж: Главред, фото: Одесская областная прокуратура

Вследствие ракетной атаки российских оккупантов на Одессу в ночь на вторник, 18 июля, пострадал 74-летний житель города. Обломки вражеской ракеты попали в дом, где живут супруги пенсионеров. Хозяина дома привалило обломками, когда он спал в своей постели.

Жена пострадавшего Валентина рассказала корреспондентам "Укринформа", что она проснулась ночью от взрывов. У женщины проблемы со зрением, поэтому она не сразу поняла, что произошло, лишь удивилась, почему их дом весь в пыли.

"Я подскочила, а всё как в тумане. Я сначала подумала, что это из-за плохого зрения, мне недавно делали операцию на глаза. Не понимаю, откуда обломки, доски", - рассказала женщина.

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Она сразу побежала во вторую комнату, где спал ее муж, и увидела, что он находится под обломками.

"Сразу побежала к мужу, он спал в соседней комнате. Смотрю, а его чем-то придавило. То ли бочка какая-то, не поняла. Я попыталась ее снять с мужа, а Николай кричит: "Не трогай, мне больно", – рассказала Валентина.

Тогда она поняла, что самостоятельно не сможет достать мужчину из-под обломков, и позвала на помощь соседей.

В Патрульной полиции Одесской области рассказали, что патрульные полицейские первыми прибыли на вызов. Они вместе с соседями вытащили пострадавшего из-под обломков и передали его медикам.

"На месте происшествия патрульные увидели отверстие в крыше дома. Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили гражданина, которого прижало остатком ракеты и он не мог двигаться. Инспекторы вместе с соседями потерпевшего вытащили мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали на место все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья", – говорится в сообщении.

Жена пострадавшего рассказала журналистам, что мужчину госпитализировали. По ее словам, у него сломаны ребра.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, 74-летний мужчина получил множественные ранения, с которыми его госпитализировали в больницу.

Одесская областная прокуратура сообщила, что уже открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) относительно ночного обстрела Одессы, из-за которого пострадал пенсионер.

Ракетная атака РФ по Украине 18 июля

В ночь на 18 июля РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве. В ОК "Юг" сообщили, что ночью РФ атаковала Одессу шестью ракетами "Калибр". Запускали оккупанты ракеты с Черного моря, их сбило ПВО. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.

В Николаеве прошлой ночью также было громко. Взрывы жители города слышали около 01:55. В местных пабликах уточняют, что прогремели два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 18 июля 2023 года российские оккупанты атаковали территорию Украины с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed". Силами и средствами Воздушных сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.

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