УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я подскочила, повсюду пыль": в Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постели

Алёна Воронина
18 июля 2023, 15:44 обновлено 18 июля, 15:51
395
Жена пострадавшего не смогла достать его из-под обломков самостоятельно, поэтому позвала соседей. Вытащить пенсионера удалось, когда прибыли патрульные.
Ракетный удар по Одессе
В Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постели, мужчину госпитализировали/ коллаж: Главред, фото: Одесская областная прокуратура

Вследствие ракетной атаки российских оккупантов на Одессу в ночь на вторник, 18 июля, пострадал 74-летний житель города. Обломки вражеской ракеты попали в дом, где живут супруги пенсионеров. Хозяина дома привалило обломками, когда он спал в своей постели.

Жена пострадавшего Валентина рассказала корреспондентам "Укринформа", что она проснулась ночью от взрывов. У женщины проблемы со зрением, поэтому она не сразу поняла, что произошло, лишь удивилась, почему их дом весь в пыли.

"Я подскочила, а всё как в тумане. Я сначала подумала, что это из-за плохого зрения, мне недавно делали операцию на глаза. Не понимаю, откуда обломки, доски", - рассказала женщина.

видео дня

Она сразу побежала во вторую комнату, где спал ее муж, и увидела, что он находится под обломками.

"Сразу побежала к мужу, он спал в соседней комнате. Смотрю, а его чем-то придавило. То ли бочка какая-то, не поняла. Я попыталась ее снять с мужа, а Николай кричит: "Не трогай, мне больно", – рассказала Валентина.

Тогда она поняла, что самостоятельно не сможет достать мужчину из-под обломков, и позвала на помощь соседей.

В Патрульной полиции Одесской области рассказали, что патрульные полицейские первыми прибыли на вызов. Они вместе с соседями вытащили пострадавшего из-под обломков и передали его медикам.

"На месте происшествия патрульные увидели отверстие в крыше дома. Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили гражданина, которого прижало остатком ракеты и он не мог двигаться. Инспекторы вместе с соседями потерпевшего вытащили мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали на место все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья", – говорится в сообщении.

Жена пострадавшего рассказала журналистам, что мужчину госпитализировали. По ее словам, у него сломаны ребра.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, 74-летний мужчина получил множественные ранения, с которыми его госпитализировали в больницу.

  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе Фото: Bratchuk_Sergey

Одесская областная прокуратура сообщила, что уже открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) относительно ночного обстрела Одессы, из-за которого пострадал пенсионер.

Ракетная атака РФ по Украине 18 июля

В ночь на 18 июля РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве. В ОК "Юг" сообщили, что ночью РФ атаковала Одессу шестью ракетами "Калибр". Запускали оккупанты ракеты с Черного моря, их сбило ПВО. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.

В Николаеве прошлой ночью также было громко. Взрывы жители города слышали около 01:55. В местных пабликах уточняют, что прогремели два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 18 июля 2023 года российские оккупанты атаковали территорию Украины с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed". Силами и средствами Воздушных сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.

Читайте также:

война в Украине Одесса вторжение России новости Одессы ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

15:39 Мир
Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – Жирнов

Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – Жирнов

14:50 Мир
"Три важных вопроса": Зеленский созвал все военное руководство на Ставку

"Три важных вопроса": Зеленский созвал все военное руководство на Ставку

14:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:44

"Я подскочила, повсюду пыль": в Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постели

15:43

Экс-сотрудник КГБ назвал двойников Путина и объяснил, как их "вычислить"Видео

15:39

"Посмотрите, чистая": девушка показала, как легко удалить ржавчину с инструментовВидео

15:39

"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

15:38

Украину накрывает почти 7-бальный шторм: мощная магнитная буря затягивается

Японцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей ЖирновЯпонцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей Жирнов
15:31

Лобода и Барских отказались петь на одной сцене с российскими звездами

15:30

Правда или миф: можно ли получить облучение от микроволновки

14:50

Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – ЖирновВидео

14:48

Закуска разлетается на ура: сногсшибательные помидоры по-итальянски за 10 минут - рецептВидео

Реклама
14:41

"Ничтожество, бездарь": Гиркин смачно отхлестал Путина и призвал к перевороту в РФ

14:22

Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ

14:20

7 популярных мифов в кулинарии: "кухонные" заблуждения, в которые вы верили

14:02

"Три важных вопроса": Зеленский созвал все военное руководство на Ставку

13:46

Для чего нужны полоски на таблетках: их нельзя игнорировать

13:42

Украина разгромила РФ в ЕСПЧ: суд принял решение в деле по иску Москвы

13:38

Еще один популярный молодой российский актер умер в забвении

13:33

Стало известно имя четвертого тренера Голосу країни на 1+1 УкраинаВидео

13:25

Можно ли есть сырые чесночные стрелки: удивительное влияние на организм человека

13:10

"Барби-маму" Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном

12:58

Много предложений и нет мыслей о России: Земфира рассказала, как ей живётся

Реклама
12:53

ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского

12:29

Одиночество испепелится на глазах: три знака зодиака влюбятся уже в августе

12:23

"Не отправляют на фронт": в ТЦК раскрыли, кого могут призвать на службу в июле

11:58

"Привет им передавайте": Путин опозорился, приветствовав уничтоженных оккупантов

11:54

Миф или реальность: почему в СССР запрещали микроволновые печи

11:52

Механизированная бригада ВСУ получила три тепловизионных монокуляра при содействии Favbet Foundation

11:51

Четыре хитрости, как выбрать самую сладкую дыню, о которых вы не знали

11:44

Самая сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу среди маков

11:44

Линдси Лохан родила первенца и назвала его необычным именем

11:42

"Пора сдаваться": в ОК "Юг" ответили на жалобы оккупантов из-за атак на Крым

11:29

"Так у всех семьях": женщина "опозорила бесполезного мужа" на весь Интернет

11:09

"Крым - это Украина": в Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост

10:58

"Готовит варианты мести": в Сети узнали о реакции Путина на атаку Крымского моста

10:52

Что такое "гай", "бір" і "діброва": языковед дал неожиданный ответВидео

10:29

РФ будет мстить за удар по Крымскому мосту: у Зеленского предупредили об угрозе

10:11

Какой будет осень 2023: синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь

09:55

"Крымский мост беззащитен и будет уничтожен": Подоляк назвал главную цель атаки

09:40

В магазине можно не покупать: как сохранить зеленый горошек на зиму

09:36

На юге ВСУ прорвались вперед и захватили новые рубежи на двух направлениях

09:10

"Армия РФ помрет с голоду": Жданов предрек новые атаки на Крымский мост

Реклама
08:59

Изменение выплат для переселенцев: кто будет получать деньги еще в течение года

08:51

Гороскоп на сегодня 19 июля 2023: Тельцам - премия, Ракам будет трудно

08:37

Кремль нынче особенно мощно испортил воздух в лужемнение

08:29

В Крыму оккупанты пожаловались на массированную атаку дронов

08:01

"Россияне в ловушке": полковник рассказал о планах оккупантов в Крыму

07:50

Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней - Клеверли

07:22

Туристы РФ помогают ВСУ: в ISW оценили последствия атаки на Крымский мост

06:40

РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: что известноФото

06:05

Подрыв Каховской ГЭС: как Украина противостоит российскому "не все так однозначно"мнение

05:30

Как избавиться от пищевой мошки в квартире: 3 способа навсегда забыть дрозофилов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять