Перезапуск зернового коридора и ЧВК Вагнер в Беларуси: Зеленский провел ставку

Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому доложили об актуальной ситуации на поле боя, проанализированы военные планы страны-агрессора России.

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Украина изучает дальнейшие планы России на поле боя - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 ОБрСпН

Президент Владимира Зеленский провел ставку Верховного главнокомандующего, в ходе которой поручил Вооруженным силам Украины и Министерству иностранных дел провести работу для продолжения инициативы зернового коридора. Военачальники доложили о ситуации на фронте и планах оккупантов России. Киев внимательно следит за действиями наемников ЧВК Вагнер в Беларуси.

Как сообщил гарант на своей странице в Telegram-канале, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе, вице-премьеру – министру по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Алексею Кубракову и Министерству иностранных дел поручено наладить механизмы для продолжения зерновой сделки.

"Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапи и вице-премьера Кубракова. Главному Залужному, командующему Неижпапи и министру Кубракову – подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", - рассказал Зеленский.

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Ситуация на фронте

Президент также рассказал, что заслушал доклады военачальников и руководителей профильных министерств о ситуации на фронте. Проанализированы планы российских оккупантов.

"Доклады Главкома, командующих Сырским, Тарнавским. Актуальна ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших исследований по замыслам противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляком, министр Камышин", - отметил гарант.

Беларусь

По словам главы государства, украинские спецслужбы и пограничники внимательно следят за деятельностью наемников ЧВК Вагнер в Беларуси.

"Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГНСУ", - сказал Зеленский.

В Украине проверяют военкоматы

Кроме того,президент добавил, что идет комплексная проверка Территориальных центров комплектования (военкоматов), заслушан отчет. Ожидаются результаты проведенной инспекции.

"Также идет комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результаты инспекции", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зерновая сделка

Рупор Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил, что агрессор Россия вышла из зерновой сделки. По его словам, Москва вернется к договоренностям после того, как якобы "будут выполнены определенные условия".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на выход России из зерновой сделки и сказал, что Украина готова продолжить инициативу, нужно согласие Турции и ООН как ключевых партнеров в рамках данной договоренности.

"У нас с ними (с Москвой, - ред.) не было никаких договоренностей. Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся", - процитировал президента пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Президент Турции Реджем Эрдоган сказал, что Путин согласился на продление зернового соглашения. Эрдоган планирует обсудить вопрос с ним в августе.

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