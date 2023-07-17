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"Мы не боимся": Зеленский отреагировал на выход РФ из зернового соглашения

Мария Тупик
17 июля 2023, 17:39 обновлено 17 июля, 17:41
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Президент заявил, что Украина готова продолжить "зерновое соглашение", нужен ответ Турции и ООН.
Владимир Зеленский, зерновое соглашение
Владимир Зеленский о зерновом соглашении / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход России из "зерновой сделки" 17 июля.

В Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров опубликовал обращение президента.

По словам Зеленского, существовало два договора: один - между ООН, Турцией и Россией, другой - между Украиной, Турцией и ООН. Следовательно, Россия срывает свои договоренности не с Украиной, а с президентом Турции и Генсеком ООН.

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"У нас с ними не было никаких договоренностей. Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся", — передает слова Зеленского Никифоров.

Также отмечается, что Украина уже получила обращения от владельцев компаний - собственников кораблей, которые занимаются перевозкой зерна. Там заявили о готовности продолжать перевозку, если Украина выпустит, а Турция будет пропускать корабли через Босфор и Дарданеллы.

Что известно о зерновом соглашении

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

Прекращение зернового соглашения - что известно

17 июля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому договору" фактически прекращены.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы соглашение продолжалось. Он планирует обсудить инициативу на встрече с диктатором в августе.

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