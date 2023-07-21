Путин издал абсурдное заявление, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину

Путин в очередной раз решил поделиться своими знаниями мировой истории, которая существует лишь в его реальности.

https://glavred.info/world/podarunok-stalina-putin-pridumav-shcho-polshcha-i-litva-hoche-okupuvati-ukrajinu-10487383.html Ссылка скопирована

Путин придумал о планах Польши и Литвы оккупировать Украину / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

Русский диктатор Владимир Путин сделал абсурдное заявление о создании военного формирования Польши, Литвы и Украины для дальнейшей оккупации последней.

Свои фантазии президент страны-агрессора России озвучил сегодня,21 июля, на заседании Совбеза РФ. Он в очередной раз решил поделиться своими знаниями мировой истории, которая существует лишь в его реальности. Так, он заявил, будто "Польша захватила часть Литвы, отторгнула в России ее исторические земли, воспользовавшись гражданской войной" и "участвовала в разделе Чехословакии".

"Западные территории нынешней Польши-подарок Сталина полякам, или наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним", - подчеркнул Путин, пригрозив Польше.

видео дня

Диктатор придумал, что Польша якобы хочет вмешаться в войну с Украиной и "вернуть себе исторические территории".

"Что касается польских лидеров, то, видимо, они рассчитывают под "натовским зонтиком "сформировать некую коалицию и прямо вмешаться в конфликт в Украине, чтобы потом" оторвать " себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что они мечтают и о белорусских землях", - фантазировал глава Кремля.

Он также пригрозил, что агрессия против Беларуси будет означать агрессию против России. И подчеркнул, что РФ будет отвечать всеми имеющимися средствами.

Абсурдные заявления Путина

Путин выдал новый бред о контрнаступлении ВСУ та пытается снять с себя ответственность за продолжительность войны в Украине и обвиняет во всем Запад. Диктатор страны-агрессора РФ также рассказывает фейки о потерях в ВСУ.

Путин опозорился с поездкой на Херсонщину. Запись с поездкой Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее, несмотря на сообщения пропагандистов РФ о якобы сегодняшнем визите Путина на захваченную Херсонщину.

Путин опозорился, поздравив уничтоженных оккупантов. Российский диктатор Владимир Путин передал привет оккупантам РФ, которые были уничтожены в Украине.

Больше интересных новостей: