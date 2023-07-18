"Привет им передавайте": Путин опозорился, приветствовав уничтоженных оккупантов

Диктатор РФ выдал бредовое заявление во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

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Владимир Путин передал привет уничтоженным оккупантам / сайт Кремля, Facebook

Российский диктатор Владимир Путин передал привет оккупантам РФ, уничтоженным в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Стенограмма беседы размещена на официальном сайте Кремля.

Кобзев, говоря об оккупантах, принимающих участие в агрессии против Украины, рассказал об одном из уничтоженных оккупантов.

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"У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года", — сообщил иркутский губернатор.

"Привет им всем передавайте", — ответил на это Путин.

Сообщение на сайте Кремля / kremlin.ru

Напомним, ранее Путин опозорился с поездкой на Херсонщину. Российский диктатор Владимир Путин во время посещения оккупационных войск РФ в Украине в ходе передачи военным иконы говорил о Пасхе в будущем времени.

Это свидетельствует о том, что, вероятно, запись с поездкой Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее, несмотря на сообщения пропагандистов РФ о якобы сегодняшнем визите Путина на захваченную Херсонщину.

Ранее после провала ракетной атаки Путин опозорился враньем об "уничтожении" ЗРК Patriot. Президент страны-агрессора Владимир Путин опозорился заявлением о том, что оккупанты якобы уничтожили в Украине аж 5 комплексов ПВО Patriot, при этом известно о том, что ВСУ пока располагают лишь двумя батареями американских ЗРК.

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