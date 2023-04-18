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"Пасха будет…": Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранее

Алексей Тесля
18 апреля 2023, 12:48 обновлено 18 апреля, 12:56
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Запись с поездкой Владимира Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее.
Путин
Пропагандисты опозорились с видео о поездке Владимира Путина на Херсонщину / Скриншот

Российский диктатор Владимир Путин во время посещения оккупационных войск РФ в Украине в ходе передачи военным иконы говорил о Пасхе в будущем времени.

Это свидетельствует о том, что, вероятно, запись с поездкой Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее, несмотря на сообщения пропагандистов РФ о якобы сегодняшнем визите Путина на захваченную Херсонщину. Видео со словами кремлевского диктатора опубликовано в Сети.

"Сейчас вот, Пасха будет…", — отчетливо говорит Путин, разворачивая подарочную икону.

видео дня

Обратим внимание на то, что сначала на сайте Кремля было опубликовано видео со словами Путина о Пасхе, однако позднее в Москве поняли ошибку и приглушили звук, когда Путин говорил о церковном празднике в будущем времени.

Путин подарил икону оккупантам
Видео с поездкой Владимира Путина записали заранее / Скриншот

Что известно о поездке Путина на оккупированные территории Украины

Ранее в России выдали заявление, якобы российский диктатор Владимир Путин посетил штабы оккупационных войск на захваченных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы утром во вторник, 18 апреля. Также были распространены соответствующие видео.

Пропагандистские СМИ в РФ утверждают, якобы российский диктатор Путин "засветился" на Херсонском направлении, куда прибыл для поздравления офицеров оккупационной армии с Пасхой. При этом во время посещения он якобы подарил им икону и попросил предоставить доклад об "оперативной обстановке".

Больше новостей:

Пасха Владимир Путин Херсонская область война России и Украины
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