Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины и бесстрашно пожимал всем руки

В стране-агрессоре России говорят, якобы глава Кремля посетил Херсонскую и Луганскую области.

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Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины/ скрин

В стране-агрессоре России выдали заявление, якобы российский диктатор Владимир Путин посетил штабы оккупационных войск на захваченных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы утром во вторник, 18 апреля. Также были распространены соответствующие видео.

Пропагандистские СМИ в РФ утверждают, якобы российский диктатор Путин "засветился" на Херсонском направлении, куда прибыл для поздравления офицеров оккупационной армии с Пасхой. При этом во время посещения он якобы подарил им икону и попросил предоставить доклад об "оперативной обстановке".

видео дня

"Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении", – сообщают пропагандисты РФ.

Отмечается, якобы на базе российских захватчиков диктатор РФ заслушал восстановленного в должности командующего Воздушно-десантных войск (НДС) генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" Макаревича и других оккупантов.

Также пропагандисты сообщают, что глава Кремля после оккупированной Херсонской области отправился в так называемую "ЛНР".

Визит российского диктатора на оккупированные территории подтвердили на сайте Кремля, отметив, якобы Путин принял доклады офицеров-оккупантов о ситуации на Херсонском и запорожском направлениях и поздравил захватчиков с Пасхой.

Путин на оккупированной части Херсонской области/ скрин

Как видно из обнародованных видео, российский диктатор прибыл на оккупированные украинские территории на вертолете, а дальше передвигался на автомобиле.

Путин на оккупированной части Херсонской области/ скрин

Путин на оккупированных украинских территориях/ скрин

Война в Украине

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что война будет продолжаться, пока есть российский диктатор Владимир Путин. Именно нынешний президент страны-агрессора РФ-главный протагонист войны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Большой семерки (G7) должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не достигнет своих целей.

В то же время основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже потребовал у российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил об окончании войны против Украины. Он заявил, что Путину надо поставить "жирную точку" в этой так называемой "СВО", потому что оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

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