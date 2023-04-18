УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины и бесстрашно пожимал всем руки

Алёна Воронина
18 апреля 2023, 08:41 обновлено 18 апреля, 08:54
99
В стране-агрессоре России говорят, якобы глава Кремля посетил Херсонскую и Луганскую области.
Путин на оккупированных территориях
Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины/ скрин

В стране-агрессоре России выдали заявление, якобы российский диктатор Владимир Путин посетил штабы оккупационных войск на захваченных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы утром во вторник, 18 апреля. Также были распространены соответствующие видео.

Пропагандистские СМИ в РФ утверждают, якобы российский диктатор Путин "засветился" на Херсонском направлении, куда прибыл для поздравления офицеров оккупационной армии с Пасхой. При этом во время посещения он якобы подарил им икону и попросил предоставить доклад об "оперативной обстановке".

видео дня

"Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении", – сообщают пропагандисты РФ.

Отмечается, якобы на базе российских захватчиков диктатор РФ заслушал восстановленного в должности командующего Воздушно-десантных войск (НДС) генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" Макаревича и других оккупантов.

Также пропагандисты сообщают, что глава Кремля после оккупированной Херсонской области отправился в так называемую "ЛНР".

Визит российского диктатора на оккупированные территории подтвердили на сайте Кремля, отметив, якобы Путин принял доклады офицеров-оккупантов о ситуации на Херсонском и запорожском направлениях и поздравил захватчиков с Пасхой.

Путин на оккупированной части Херсонской области
Путин на оккупированной части Херсонской области/ скрин

Как видно из обнародованных видео, российский диктатор прибыл на оккупированные украинские территории на вертолете, а дальше передвигался на автомобиле.

Путин на оккупированной части Херсонской области
Путин на оккупированной части Херсонской области/ скрин

Путин на оккупированных украинских территориях
Путин на оккупированных украинских территориях/ скрин

Война в Украине

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что война будет продолжаться, пока есть российский диктатор Владимир Путин. Именно нынешний президент страны-агрессора РФ-главный протагонист войны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Большой семерки (G7) должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не достигнет своих целей.

В то же время основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже потребовал у российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил об окончании войны против Украины. Он заявил, что Путину надо поставить "жирную точку" в этой так называемой "СВО", потому что оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама

Главное за день

Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины и бесстрашно пожимал всем руки

Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины и бесстрашно пожимал всем руки

08:41 Украина
Путин может объявить о завершении "СВО" на 9 мая: Свитан объяснил сценарий Кремля

Путин может объявить о завершении "СВО" на 9 мая: Свитан объяснил сценарий Кремля

08:34 Украина
Армия РФ хочет поскорее перестать проигрывать войну в Украине

Армия РФ хочет поскорее перестать проигрывать войну в Украине

08:20 Мнения
Все главные новости

Последние новости

08:41

Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины и бесстрашно пожимал всем руки

08:40

В Одессе таксист восхвалял Путина и оправдывал изнасилования украинцев военными РФВидео

08:34

Путин может объявить о завершении "СВО" на 9 мая: Свитан объяснил сценарий Кремля

08:20

Армия РФ хочет поскорее перестать проигрывать войну в Украинемнение

08:00

Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право и особенности начисленияЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:51

Военные США присутствуют в Украине: в Пентагоне сказали, какую роль они выполняютВидео

07:37

"В его груди билось горячее сердце патриота": защищая Украину, погиб воин с Волыни Владимир Сохацкий

06:56

Слитые "секретные документы" Пентагона могут быть подделкой – Кирби

06:20

Нелепые шантажисты понимают, что терпят поражениемнение

Реклама
05:30

Война будет продолжаться, пока есть Путин - ФейгинВидео

05:00

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

03:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

02:32

"Это просто позор": Волочкова заявилась пьяной в больницуВидео

02:05

Мисс Украина-Вселенная засветила лишнего в священной реке ИорданВидео

01:35

Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяекВидео

17 апреля, понедельник
23:41

"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в БахмутеВидео

22:54

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

22:34

"Кто он – мы знаем": Буданов рассказал, что будет с оккупантом, который обезглавил воина ВСУВидео

21:51

Пиво в СССР не было идеалом: чем на самом деле поили советских граждан

21:27

Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали датуВидео

Реклама
21:16

"Может быть 2,5 тысячи ракет": Свитан удивил прогнозом о новых российских атакахВидео

20:46

Настя Каменских призналась, почему Потап исчез из ее социальной жизниВидео

20:35

Армейцы хотят закончить войну, они устранят Путина первыми - Марк Фейгин

20:25

"Все идет по графику": Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ и освобождении КрымаВидео

20:10

"Мне понравились роды, можно повторить": снайперша Евгения Эмеральд заговорила о третьем ребенкеВидео

20:05

Гены пальцем не раздавишь: Кристина Соловий показала редкое фото красавицы-мамы

20:03

"Ожидаем основательных решений": Зеленский о новом "Рамштайне"Видео

19:55

"Цифровой концлагерь": Фейгин рассказал, как РФ создает бесконечный военный резервВидео

19:20

"Современная Маргарет Тэтчер": Соседов упал в ноги пропагандистке Симоньян

19:20

Путинская Россия превращается в православное подобие Афганистанамнение

18:59

Как сварить вкусный бульон из курицы: 9 ингредиентов для разнообразия

18:44

"Война пришла в дома россиян": в ГУР заявили, что в РФ не осталось безопасных местВидео

18:14

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в УкраинеВидео

17:52

Зачем 18 апреля открывали все окна в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

17:35

"РФ нападет на другую страну": Дуда выступил против быстрого окончания войны в УкраинеВидео

17:33

Зачем в Китае массово истребляли воробьев и при чем здесь СССР

17:23

Как определить характер по подбородку: главные признаки злости и доброты

16:45

Киркоров пообещал Галкину пойти на передовую, но в колготках

16:39

Мужчина оригинально отпраздновал развод после 23-х лет семейной жизни

16:31

Олег Винник объявлся в Сети спустя год после "исчезновения"

Реклама
16:30

Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda

16:05

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и БахмутеВидео

16:01

"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцевВидео

15:46

"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

15:43

В РФ не сбегал: бывший муж и продюсер Ани Лорак раскрыл свое настоящее местоположениеВидео

15:36

"Коварные планы россиян": Зеленский собрал важную СтавкуВидео

15:25

"Надо завязывать": раздувающемуся Баскову врач сообщил плохие новостиВидео

15:05

Какие православные праздники в мае месяце: календарь

15:01

Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароныВидео

15:00

Войска РФ в страхе ждут контрнаступления Украины и краха своей армии – ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять