Слитые "секретные документы" Пентагона могут быть подделкой – Кирби

Документы могут содержать неполную информацию или же быть поддельными, ведь они не отражают последние разведывательные данные США.

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Джон Кирби прокомментировал утечку данных из Пентагона / Скриншот YouTube

Секретные документы Пентагона, которые "слили" в Сеть, могли быть подделанными. Они якобы не отражают последние разведданные США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме в понедельник, 17 апреля. Заявление Кирби процитировал журналист издания Today News Africa Саймон Атеба в Twitter.

"Выступая на брифинге две минуты назад, Джон Кирби продолжал распространять утверждение о том, что документы, которые, как сообщается, "слил" Джек Тейшейра, могли быть поддельными, и что они представляют просто неполную картину, которая не отражает последние разведданные США", – написал журналист.

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Кроме того, как говорится в сообщении Атеба, Кирби сказал, что глава Штатов Джо Байден серьезно относится к усилиям по защите секретов страны. Также чиновник Белого дома добавил, что не знает, действовал ли Тейшейра сам.

Отмечается также, что расследование относительно "слива" секретных документов Пентагона продолжается, поэтому раскрывать его детали пока что нельзя.

Утечка секретных документов Пентагона - что известно

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Позже в NYT сообщили, что секретные документы США "слил" 21-летний нацгвардеец ВВС США штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он является администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую изначально слили секретные документы Пентагона.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "слитые" документы "смесью правдивой и ложной информации". В то же время министр заявил, что несмотря на "слив" документов, информация, которая была в них, уже не является актуальной.

Президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции и разведка Соединенных Штатов проводят масштабное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

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