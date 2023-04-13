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Кто слил секретные документы Пентагона: появилось фото и все данные о 21-летнем военном США

Мария Тупик
13 апреля 2023, 20:18 обновлено 13 апреля, 20:31
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Гвардеец Джек Тейшейра курировал частной интернет-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек.
США, слитые документы Пентагона
Слитые документы Пентагона / соцсети, president.gov.ua

Секретные документы США, раскрывающие гостайны о войне в Украине "слил" 21-летний нацгвардеец ВВС США штата Массачусетс Джек Тейшейра.

Как сообщает The New York Times, он является администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую изначально слили секретные документы Пентагона.

По данным издания, гвардеец Джек Тейшейра курировал частной интернет-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, в основном молодые люди и подростки, объединялись из-за общей любви к оружию, расистским интернет-мемам и видеоиграм.

видео дня

Два американских чиновника подтвердили изданию, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.

Один из чиновников заявил, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

Федеральные следователи уже несколько дней ищут человека, который слил сверхсекретные документы в интернет, но не назвали ни Тейшейру, ни кого-либо другого в качестве подозреваемого. ФБР отказалось от комментариев.

Начиная несколько месяцев назад, один из пользователей загрузил в небольшой чат сотни страниц разведданных, читая членам группы, которые сблизились во время изоляции пандемии, лекции о важности быть в курсе мировых событий.

Нацгвардеец США
Нацгвардеец США / соцсети

Журналисты The New York Times поговорили с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central. Один из них сказал, что знает человека, совершившего утечку, как минимум три года. При этом он встречался с ним лично и называл его О.Г.

Друзья описали его как старшего, чем большинство членов группы, которые были в подростковом возрасте, и бесспорного лидера. Один из друзей сказал, что О.Г. имел доступ к документам разведки благодаря своей работе.

Арест военного за "слив" документов

Издание Reuters сообщило, что в США сегодня арестуют военнослужащего, подозреваемого в утечке документов Пентагона.

"Сегодня в Массачусетсе будет арестован военнослужащий Национальной гвардии США, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона", - сообщает издание.

Утечка секретных данных Пентагона и контрнаступление ВСУ

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Тем временем Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

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