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"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

Анна Ярославская
14 апреля 2023, 12:06 обновлено 14 апреля, 12:10
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В одном из секретных документов, которые попали в Сеть, говорится, что саботаж планировали устроить, пока Путин будет проходить курс химиотерапии.
Путин, Герасимов, Шойгу
Герасимов отказался от своих планов по саботажу войны / Фото kremlin.ru

Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба российской оккупационной армии Валерий Герасимов могли участвовать в саботаже военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной. Об этом говорится в одном из секретных документов, которые попали в Сеть из-за утечки из Пентагона.

Как пишет DW, согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг.

В качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у Владимира Путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее.

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Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет.

Напомним, Telegram-канал Генерал СВР в феврале писал, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне. По данным канала, это должно было произойти к 5 марта.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

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"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

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