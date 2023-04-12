"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - Резников

Министр обороны отметил, что несмотря на наличие в "слитых" документах правдивой информации, она уже не является актуальной.

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Резников, мобилизация / Коллаж УНИАН

В Сети появились секретные документы из США, в которых есть информация о подготовке Украины в весеннему контрнаступлению. В этих документах есть не только ложная информация, но и правдивая. Это лично подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Sky News.

Он назвал эти документы "смесью правдивой и ложной информации". В то же время министр заявил, что несмотря на "слив" документов, информация, которая была в них, уже не является актуальной.

"Там много информации, не соответствующей действительности. А та информация, которая соответствует действительности, уже утратила актуальность. То есть, это смесь правды и неправды. Поэтому я предполагаю, что эта акция была сделана намеренно", – сказал Резников.

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Он добавил, что Украина и союзники будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать подобного в будущем". Резников убежден, что это была информационная атака, которая выгодна России и её союзникам.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Тем временем Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

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