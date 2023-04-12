УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - Резников

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2023, 18:33 обновлено 12 апреля, 18:54
30
Министр обороны отметил, что несмотря на наличие в "слитых" документах правдивой информации, она уже не является актуальной.
Резников, мобилизация
Резников, мобилизация / Коллаж УНИАН

В Сети появились секретные документы из США, в которых есть информация о подготовке Украины в весеннему контрнаступлению. В этих документах есть не только ложная информация, но и правдивая. Это лично подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Sky News.

Он назвал эти документы "смесью правдивой и ложной информации". В то же время министр заявил, что несмотря на "слив" документов, информация, которая была в них, уже не является актуальной.

"Там много информации, не соответствующей действительности. А та информация, которая соответствует действительности, уже утратила актуальность. То есть, это смесь правды и неправды. Поэтому я предполагаю, что эта акция была сделана намеренно", – сказал Резников.

видео дня

Он добавил, что Украина и союзники будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать подобного в будущем". Резников убежден, что это была информационная атака, которая выгодна России и её союзникам.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Тем временем Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Другие новости:

война в Украине вторжение России утечка данных Алексей Резников контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

США наказали Россию новыми жесткими санкциями за войну в Украине

США наказали Россию новыми жесткими санкциями за войну в Украине

18:57 Мир
Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхом

Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхом

18:45 Политика
"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - Резников

"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - Резников

18:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:57

США наказали Россию новыми жесткими санкциями за войну в Украине

18:45

Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхомВидео

18:44

"Это уродливая страна": в РФ отменяют концерты "Фантазера" Ярослава Евдокимова за критику КремляВидео

18:33

"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - РезниковВидео

18:10

Почему нельзя ставить сумку на стол - привычка, которая делает человека бедным

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:07

Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жараВидео

17:41

Армия Украины за одну-две недели устроит прорыв в Крыму: полковник ВСУ назвал сценарийВидео

17:24

Украина отложила контрнаступление ВСУ из-за 2 причин - The Washington PostВидео

17:15

Чистый четверг 2023: 4 запрета, которые категорически нельзя нарушать - приметы 13 апреляВидео

Реклама
17:08

Франция заблокировала решение ЕС о поставке снарядов Украине - польские СМИВидео

17:05

В какой цвет покрасить яйца на Пасху: они принесут счастье и богатство всей семьеВидео

16:39

"Уничтожал морально": Мишина призналась, общается ли с улепетнувшим в США ЭллертомВидео

16:37

"Пусть дважды подумают": Тайвань готов воевать с Китаем в случае нападения ПекинаВидео

16:35

Почему нельзя мыть пол вечером: обернется бедой для всей семьи

16:34

"Российскую сеть Брокард необходимо передать государству, как это сделали с ТРЦ Ocean Plaza" - аналитик Роман Портянко

16:33

"Потеря Крыма станет катастрофой": эксперт назвал три сценария завершения войны в Украине и провал РФВидео

16:29

Какие знаки зодиака самые богатые: 3 любимчика фортуны

16:22

Счастливы вместе: Бритни Спирс опровергла слухи про развод с молодым мужемВидео

16:11

Не сможете оторваться: как правильно приготовить ароматные сушеные грибыВидео

15:45

Самый вкусный и простой кекс на Пасху 2023: рецепт, как пух разлетается с тарелокВидео

Реклама
15:38

Казнь оккупантами военного ВСУ: в Минобороны сделали важное заявление

15:28

Злата Огневич на честном видео показала, как выглядит в реальной жизниВидео

15:23

ВСУ нужно разрубить "сухопутный коридор", чтобы за полгода освободить Крым – экспертВидео

15:17

Почему появляется моль в доме: несколько действенных способов от нее избавитьсяВидео

15:17

Генпрокуратура РФ взялась за Софию РотаруВидео

15:03

"Мир должен отреагировать адекватно!" - Виталий Кличко об очередной жестокой казни россиянами украинского защитника

14:52

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт

14:46

Глубоко беременная жена Чмерковского показала свои формы на отдыхеВидео

14:42

Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к реальной войнеВидео

14:13

Вероятная девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала роман с актером

14:05

Никогда не трескаются: как правильно варить яйца на Пасху - 2 ошибки совершают всеВидео

14:03

Великобритания ввела санкции против кумы Путина Оксаны МарченкоВидео

14:00

Безошибочно получите любой желток: сколько времени нужно варить яйцаВидео

13:53

Нужно ли мешать булгур при варке: 3 неочевидных правила приготовления

13:29

"Сразу остановит и осудит войну": следующее руководство РФ резко сменит курс – РозумныйВидео

13:25

"Коррупционеров нужно отправлять на передовую": Таипов рассказал, как Украине одолеть имперскость РФВидео

12:41

Арестович спрогнозировал, от чего зависит победа Украины над Россией в войнеВидео

12:21

Головоломка, которую разгадают только гении: нужно найти скрытое лицо на картинке

12:03

Очень сложная оптическая иллюзия: только гении могут найти скрытую ошибку на изображении дерева

12:01

Новая денежная помощь из Европы: как получить 6,6 тысячи гривенВидео

Реклама
12:00

Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

12:00

У России нет шансов удержать Крым, ее войска сбегут оттуда, как из Херсона - ГрабскийЭксклюзив

11:57

Зачем опытные хозяйки варят грецкие орехи: мало кто знает об этом потрясающем трюкеВидео

11:51

Грустные новости: Каменских случайно выдала правду про отношения с ПотапомВидео

11:47

Гороскоп на завтра 13 апреля 2023: Близнецам – путешествие, Девам – новые возможности

11:43

"Фундация Течия" помогла укомплектовать снайпера из Бучи

11:43

Ксения Мишина рассказала, как ее "клеил" известный российский актерВидео

11:33

Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победаВидео

11:21

"Это видео России, какой она есть": Зеленский отреагировал на кадры с казнью воина ВСУ оккупантами

11:20

Смерть Зеленского или Путина: США готовились к 4-м "диким" сценариям войны в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять