После утечки из Пентагона Генштаб ВСУ готовит ловушку для РФ - генерал Романенко

Российская разведка сейчас вероятно перепроверяет все данные и пытается выяснить, где легенда, а где реальный план Генштаба ВСУ.

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Игорь Романенко прокомментировал утечку из Пентагона и контрнаступление ВСУ / Фото УНИАН

После утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план. Такое мнение озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, война – это, прежде всего, интеллектуальная борьба, и только потом – борьба на уровне войск.

"Подготовительная часть контрнаступления уже проводится, ее стимулировала эта утечка данных", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

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"В качестве примера действий наших Сил обороны я бы хотел привести опыт весны и лета прошлого года. Было заявлено, что контрнаступление будет на Херсонском направлении. Россияне поверили этой информации, сняли резервы с Харьковского и Донецкого направлений, с Изюма. А затем неожиданно для противника была проведена очень успешная контрнаступательная операция на Харьковском направлении", - напомнил он.

Генерал предположил, что наверняка российская разведка сейчас перепроверяет все данные и пытается выяснить, где легенда, а где реальный план Генштаба ВСУ.

"Но утечка датируется концом марта. До контрнаступления пройдет много времени, возможно, месяц. За месяц может утечь много воды. Ситуация может меняться. Поэтому, если умело действовать, можно использовать ситуацию", - считает Романенко.

Он добавил, что при подготовке операции есть разные варианты планов. Какое-то направление будет избрано главным, а на каком-то направлении будут наноситься второстепенные удары. Скорее всего, речь пойдет не об одном, а о нескольких ударах.

"Например, руководство рассчитывало добиться определенных результатов на главном направлении, но противник оказался очень силен и достичь быстрого успеха не получилось. Но на второстепенном сложилась хорошая ситуация. Тогда резервы вводятся не в направлении главного удара, а на второстепенное направление, которое становится главным. Это будет решаться уже в ходе боевых действий", - объяснил он.

Важное значение имеет и легендирование операции – с учетом утечек и всего прочего.

"В истории Второй мировой войны был случай с легендированием. Британцы выбросили тело своего погибшего офицера на побережье моря, оставив у него в планшетке фейковый план. Немцы нашли этот план, поверили, что он реальный, и попали в западню. Война – это, кроме всего прочего, еще и искусство обмана", - резюмировал Романенко.

Утечка секретных данных Пентагона и контрнаступление ВСУ

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Тем временем Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

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