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Военные США присутствуют в Украине: в Пентагоне сказали, какую роль они выполняют

Алёна Воронина
18 апреля 2023, 07:51 обновлено 18 апреля, 07:53
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Это небольшая группа американских военнослужащих, которая не участвует в боевых действиях.
Военные США, Сабрина Сингх
Военные США присутствуют в Украине, но это небольшая группа, которая не участвует в боевых действиях/ УНИАН, скрин

Министерство обороны США официально подтвердило пребывание американских военных в Украине. Но при этом в Пентагоне подчеркнули, что речь идет о небольшой группе военнослужащих.

Эти военные не участвуют в боевых действиях в Украине. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.

Она отметила, что эта группа бойцов оказывает поддержку посольству Соединенных Штатов в Украине.

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"Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что требует от нас изложения фактов относительно военного присутствия США в Украине. Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие воинские подразделения США для оказания критически важной поддержки посольства США", – сказала представительница Пентагона.

Кроме поддержки безопасности посольства США в Киеве, американские военнослужащие поддерживают офис военных атташе США и мониторят оборонную поддержку ВСУ, пояснила чиновник.

Напомним, американские СМИ, ссылаясь на "слитые" секретные документы США, сообщали о присутствии в Украине американских военных. При этом в медиа обращали внимание, что президент США Джо Байден ранее постоянно подчеркивал, что развернутых американских войск в Украине нет.

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Позже стало известно, что секретные документы США, раскрывающие гостайны о войне в Украине, "слил" 21-летний нацгвардеец ВВС США штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он является администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую изначально слили секретные документы Пентагона. Тейшейру уже задержали.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть, могли быть поддельными. Они якобы не отражают последние разведданные США.

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