"Надо поставить жирную точку": Пригожин требует от Путина закончить войну в Украине

Главарь "вагнеровцев" не отрицает, что РФ страна-агрессор может проиграть, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

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Пригожин прочит, чтобы Путин закончил войну / Коллаж фото Совбез РФ, скриншот из видео

Украинские военные продолжают подготовку к большому наступлению и ждут момента, когда земля станет более сухой и погода будет позволять атаковать врага. Российские оккупанты понимают это и паникуют. Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже начал требовать у российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил об окончании войны против Украины. Об этом он сам заявил в своей статье.

Он заявил, что Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

"Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи СВО выполнены", - заявил Пригожин.

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"Повар Путина" также заговорил об украинском наступлении и добавил, что ВСУ уже готовы к нему. Он не исключает, что российские оккупанты могут проиграть украинским военным.

"Либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России", - сказал Пригожин.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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