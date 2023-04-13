"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУ

ВСУ будут контрнаступать на одном основном направлении и двух второстепенных.

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Контрнаступление ВСУ начнет не раньше конца мая / Коллаж 59 ОМПБр, Главред

Украинское контрнаступление будет разворачиваться по нескольким направлениям. Российским оккупантам стоит готовиться к "сюрпризам". Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его данным, одно направление, на котором будет разворачиваться контрнаступление, будет основным, а еще одно-два - второстепенным. Именно эти второстепенные направления могут в какой-то момент стать основными в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на фронте.

"Наше наступление будет проходить без шапкозакидательства. Двигаться оно будет в сторону азовского побережья. Это будет основное направление. Маршруты могут быть разными: допустим, из-под Гуляйполя на Черниговку и Бердянск вдоль железной дороги; другим направлением может быть движение из-под Угледара на Волноваху и Мариуполь; третьим – из-под Орехово на Токмак и Мелитополь. В основном будет использоваться артиллерия, а дальше тяжелая техника, которая будет прогрызать линию фронта до азовского побережья", - сказал Свитан.

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Эксперт считает, что дополнительными направлениями может стать продвижение в сторону Армынска из-под Херсона или Новой Каховки, а также в сторону Старобельска и Счастья из-под Кременной и Сватово.

"В каком месте оперативно-тактическая обстановка позволит увеличить скорость наступательных действий и перемещения, то и будет выбрано основным направлением. Так или иначе именно в этих трех направлениях украинские войска будут продвигаться в ближайшее время", - объяснил Свитан.

Полковник в запасе убежден, что контрнаступление ВСУ начнется не раньше конца апреля. Раньше украинские военные не будут атаковать оккупантов, ведь для сделать это сейчас не позволяет погода.

Однако уже в ближайшие несколько недель будет проведена глубокая подготовка к наступлению на максимальный радиус поражения.

"Мы уже начинаем работать по Крыму, Мелитополю, Мариуполю, Бердянску – по складам и военным объектам. Дальше все это будет делаться активнее, по противнику будет наноситься все больше ударов, и эти удары будут все ближе и ближе к линии фронта. Таким образом, мы проведем почти месячную подготовку по прожиганию российских тылов и закончим артподготовкой уже непосредственно на линии фронта. Только после этого наши войска смогут начать двигаться. Так будут развиваться события в ближайший месяц", - сказал эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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