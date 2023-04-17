G7 должна показать Путину, что он не достигнет своих целей – Бербок

Во время саммита Большой семерки в Японии представители G7 подтвердят и усилят свои обязательства.

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Большая семерка едина в поддержке Украины, заявила Бербок / Фото УНИАН

Страны Большой семерки (G7) должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не достигнет своих целей. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, G7 противопоставляла российской агрессии один барьер за другим - помощь народу Украины, антироссийские санкции, ограничение цен на нефть.

"При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления", - цитирует Бербок Укринформ.

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"Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей из-за истощения и усталости", - сказала глава МИД Германии.

Бербок отметила, что во время саммита в Японии представители G7 подтвердят и усилят свои обязательства.

Зеленский на саммите G7

Как сообщал Главред, Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите Большой семерки (G7), который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна-председатель G7, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по российскому вторжению в Украину.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки, который состоялся на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Также он озвучил список условий окончания войны со страной-агрессором РФ.

В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию.

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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