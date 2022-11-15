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G19, а не G20: Зеленский на саммите "Большой двадцатки" предложил окончательно убрать оттуда РФ

15 ноября 2022, 09:14

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в дистанционном режиме на саммите "Большой двадцатки", несколько раз назвал ее не G20, а G19.

Зеленский, флаг России
Зеленский на саммите "Большой двадцатки" предложил окончательно убрать оттуда РФ / коллаж фото УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в дистанционном режиме на саммите "Большой двадцатки" несколько раз назвал ее не G20, а G19 ‒ намекая, что страну-агрессора, Россию, стоит окончательно выгнать из такой организации.

"Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы четко это подтверждаете. Пожалуйста, применяйте всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием", ‒ сказал он.

Наиболее четко он назвал G20 G19 в тот момент, когда предлагал мировым лидерам принять участие к инициативе по помощи продовольствием бедным странам мира ‒ "Зерно из Украины". И отметил, что первый корабль в таком проекте вскоре отправится в африканскую страну Эфиопию.

Кроме того, Зеленский призвал мировое сообщество ни на йоту не верить мнимой готовности РФ к мирным переговорам.

Саммит G20 на Бали - что известно

Саммит G20 начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии заявил, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в мероприятии.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про участие в саммите "Большой двадцатки". По его словам, если на Бали прибудет российский диктатор Владимир Путин, то он не будет принимать участие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Путин может пропустить саммит G-20 на Бали. Вместо главы Кремля приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из причин этого Арестович назвал то факт, что президент Украины Владимир Зеленский может дать Путину пощечину.

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется.

Другие новости:

Владимир Зеленский война России и Украины
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