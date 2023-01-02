Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7 - СМИ

Япония, как страна-председатель G7, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по российскому вторжению в Украину.

Владимир Зеленский может быть приглашен на саммит Большой семерки / president.gov.ua

Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите Большой семерки (G7), который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна-председатель G7, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по российскому вторжению в Украину, сообщает Nikkei.

Выступление Зеленского познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.

Для Токио, как пишет газета, координация действий Большой семерки по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня.

В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно втянута, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении РФ.

Помимо Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

Зеленский на саммите G20 на Бали

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки, который состоялся на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России.

Позже он опубликовал расширенный список условий окончания войны:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию.

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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