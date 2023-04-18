Война будет продолжаться, пока есть Путин - Фейгин

В нынешней ситуации для Москвы было бы лучше, если бы без контрнаступления ВСУ война перешла в позиционную фазу, как это было 8 лет назад в зоне ООС.

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Марк Фейгин спрогнозировал, как долго РФ сможет вести войну / Фото: Минобороны РФ, скриншот

Война будет продолжаться, пока есть российский диктатор Владимир Путин. Именно нынешний президент страны-агрессора РФ - главный протагонист войны. Об этом в интервью Главреду рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

"Не станет Путина, не будет ради чего и кому ее (войну, - ред.) вести", - сказал он.

По словам Фейгина, в нынешней ситуации для Москвы было бы лучше, если бы без контрнаступления ВСУ война перешла в позиционную фазу, как это было 8 лет назад в зоне ООС.

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"Это давало какую-то перспективу, пусть и далеко за горизонтом, потому что Россия считала, что можно выйти на Минск-3, 4, 10 и так далее. Пока этого не просматривается вообще – намерения украинской стороны в том, чтобы очистить украинские территории до границ 1991 года. Поэтому война будет продолжаться, пока не будет крупного поражения одной из сторон", - считает правозащитник.

Фейгин добавил, что поражение, вероятно, потерпит Москва, поскольку возможностей для наступления у нее нет.

"Ведь кто мешал ей за последние несколько месяцев продемонстрировать, на что она способна? В этой войне недостаточно иметь только мобилизованных и только большое число призванных обывателей. Воюют "мясо" и "железо", "железо" выигрывает. Бросят они еще два миллиона, которые побегут с вилками – и что, чего они добьются? Воюет техника, скоро уже очевидным станет то, что Москва уступает. Если Украине действительно дадут F-16, ракеты дальнего радиуса действия, то в чем будет преимущество Москвы?", - объяснил он.

При этом мобилизация России не поможет, уверен Фейгин.

"Набрать-то они могут, рваненькую форму дадут, автоматы найдут, а что дальше? Они будут гибнуть также, как сейчас в диких количествах, но это не решает задач, которые ставятся по выходу на границы Донецкой и Луганской области, взятию Днепра. Нужна техника, а эта горит, и россияне не успевают ее производить. Это ком проблем. К тому же они находятся под экономическим, геостратегическим давлением Запада. Потому перспектив у Москвы мало. Есть единственный резерв – личный состав. Но насколько он неисчерпаем и где тот предел, когда люди не захотят дальше участвовать в этой авантюре – вопрос открыт", - резюмировал правозащитник.

Когда закончится война в Украине

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный также считает, что война в Украине закончится только после того, как не будет президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Путин точно не скажет, что можно не воевать. Для Путина этот путь уже отрезан. Он свои ставки уже сделал", - сказал Розумный.

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