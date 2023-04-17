Успех контрнаступления ВСУ вынудит элиты устранить Путина, в победу они не верят - Фейгин

Новая мобилизация не спасет Путина, элитам придется его устранить, считает российский правозащитник Марк Фейгин.

https://glavred.info/article/uspeh-kontrnastupleniya-vsu-vynudit-elity-ustranit-putina-v-pobedu-oni-ne-veryat-feygin-10463587.html Ссылка скопирована

Путиным недовольны все элиты в РФ, но первыми его могут убрать армейцы - Марк Фейгин / Главред

Госдума страны-агрессора РФ делает все возможное, чтобы помочь кремлевскому диктатору все больше закручивать гайки для россиян. На этот раз российские депутаты переплюнули самих себя и ужесточили меры за неявку россиян в военкоматы. В частности, теперь россиянам планируют запретить водить авто, выезжать за границу после получения электронной повестки.

В интервью Главреду российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, выйдут ли россияне на протесты против диктатора, почему Генштаб и Минобороны РФ хотят как можно скорее закончить войну, и почему российские элиты уже мечтают устранить Путина от власти.

На днях Госдума РФ приняла ряд законопроектов, которые касаются подготовки россиян к мобилизации. Что Россия может делать с таким количеством живой силы?

видео дня

Все это – подготовка какой-то новой, большой волны мобилизации. Они сделали вывод из 21 сентября 2022 года, когда объявляли первую волну, относительно возможностей и принудительных инструментов, которые стали доступны через эти изменения, для того, чтобы обеспечить повышенный процент мобилизованных. Например, меры приравнивания документальной повестки к электронной на площадке "Госуслуги" – это, безусловно, меры в сторону упрощения процедуры привлечения в военкоматы потенциальных лиц, состоящих на военном учете. И это, конечно, мера, направленная на повышение числа людей, которые не могут уклониться от мобилизации, призыва да и вообще вызова в военкомат. Ну и самое главное – меры наказания, которые предусмотрены законом. Это и запрет на выезд из страны, и запрет на управление автотранспортом, и запрет на совершение сделок. Причем все это, похоже, будет приниматься во внесудебном порядке, дистанционно.

Условно говоря, если объявить новую волну мобилизации и рассчитывать на 30-40 процентов мобилизованных, то при таких мерах все можно повысить кратно, до 60-70%. Человек, который пытается уклоняться, но одновременно на него распространяются эти ограничения, точнее поражения в правах, то он зависим. Например, от прав, если работает водителем – у него семья, и как он тут будет зарабатывать на жизнь? То есть все это направлено на повышение потенциального числа мобилизованных, которых можно отправить на фронт.

Почему они это делают? Во-первых, исправить и выполнить задачи, с которыми не справились в первую волну мобилизации. Ведь чего они достигли – разве россияне выиграли войну или сумели захватить какие-то значимые куски украинской территории? Нет, как было примерно 18 процентов оккупированной территории, так и осталось. Плюс перед ними возникла угроза контрнаступления ВСУ, которая может привести к деоккупации территорий. То есть у них из доступных им легких резервов только личный состав, ведь у них проблемы с танками и ракетами. И это они могут изыскать, потому, думаю, расчет делают на несколько сотен тысяч человек, которыми хотят восполнить естественную убыль на фронте, которая возникла в связи с потерями. Ведь зачем еще им так все форсировать? Сейчас документ уже поступил на подпись Путину, он его подпишет, и все это будет пущено в работу. Так что никаких других целей таких действий, кроме как набора численности, я не вижу.

А как это будет выглядеть? То есть они, по сути, теперь вполне законно, будут хватать людей на улицах и отправлять в военкоматы?

Такое было и после 21 сентября – ловили и в метро, и в автобусах, но сейчас новый этап. Ведь сейчас власти РФ получили инструмент дополнительного давления – ты можешь пытаться убежать, но куда ты убежишь, если тебя внесут во все базы и потенциально рискуешь потерять даже доступ к медицинским услугам? То есть они получили механизмы внесудебного давления на потенциальных уклонистов. Плюс, говоря о "Госуслугах", человек может быть в коме, а ему придет повестка и он не явился. Это – тот порядок, который не предусматривает никаких оправданий и объективных причин для игнорирования повестки.

Ты просто обязан явиться и все, без вариантов. Так что по сути создается система цифрового концлагеря, потому что теперь, хочешь ты того или нет, всем, кто достиг совершеннолетия, нужно иметь аккаунт на "Госуслугах", удалить который можно только при личной явке. Это будет в обязательном порядке, и умеет человек пользоваться смартфоном или нет, уже никого не волнует. Все это – меры по дальнейшему закручиванию гаек, лишению конституционных свобод. Возвращаясь к главной причине, то, конечно, без этих мер уклонистов среди россиян было бы больше. И теперь РФ латает дыры, чтобы иметь бесконечный резерв.

Говорит ли такая подготовка о том, что Россия готовится к "вечной войне"?

Они, во-первых, это сами провозглашали – мол, война будет идти столько, сколько нужно. Как минимум, до поражения России, ведь если они проиграют эту войну, то воевать россияне могут и дальше, но уже не с Украиной. Во-вторых, у РФ не остается другого выхода – победить они не могут, а проиграть не должны. Эту формулу можно переворачивать как угодно. Потому они действуют, исходя из ситуации ловушки, в которой они оказались и продолжают войну, потому что иначе власти, которая находится в Кремле, придет конец. Ужесточение этих мер и расширение ассортимента средств давления вызвано безысходностью ситуации. Да, они будут продолжать войну и сгребать для этого все новые и новые группы мобилизованных из разных городов РФ. Но ближайшая тактическая задача – собрать какой-то резерв, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Ведь если где-то на фронте случится прорыв, его будут затыкать телами. Тем более, что линия фронта протяженная, почти 1300 км, и, очевидно, для ее заполнения нужны миллионы людей, даже не сотни.

Другой вопрос, что ситуация может перевернуться одномоментно, потому что успешное контрнаступление ВСУ чревато разными последствиями, прежде всего политическими. То, что народу в России это не нравится, это факт – особого энтузиазма у них не видно. Но люди боятся из-за ответственности, страха за близких, и потому идут на убой, как стадо баранов. Не надо искать обоснованности инициатив Картаполова (Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы РФ по обороне. – Главред) и ему подобных для осуществления этих мер – они понятны, это все связано с войной. Вопрос в том, до какой степени готовы это допустить остатки общества, обыватели, часть элит, которые понимают, что это абсолютно самоубийственные вещи. И этого мы не знаем – никто не знает, что у них в голове.

То есть как-то спровоцировать протесты или расшатать элиты эта ситуация не может, я правильно понимаю?

Я не очень верю в протесты на улицах, потому что их не было и до этого, да и атмосфера в России какая-то тягостная. А вот внутри элит, властного класса дискуссии идут. Ведь куда так дальше? Будут последствия. Один уже ордер на арест получил, и дальше это будет только расширяться. Поэтому тут надо прекращать это все, а путь один – устранить Путина, здесь нет вариантов. Мы думаем, что успех контрнаступления ВСУ побудит элиты к действию – мы на это надеемся. Потому что отравить, отстранить Путина люди с улицы не могут – это могут сделать только люди, имеющие доступ к власти. Будут ли они это делать – неизвестно, но у них может сложиться безвыходная ситуация, которой мы сейчас до конца даже не понимаем.

А Путин этот вариант предугадал, как вы считаете? Он уже отодвинул от себя тех людей, которые могли теоретически такое сделать?

Я думаю, он постоянно это делает. Он постоянно маневрирует, перегруппировывается и учитывает опасность такого сценария. Он же не идиот, понимает, что все закручивается в петлю и ему нужно максимально маневрировать – следить за теми, кто в окружении, и искать источник заговора. Все это спецслужбы отслеживают, всех прослушивают.

Марк Захарович, если говорить об окружении Путина, есть ли наиболее заинтересованные, кто может сказать, мол, все, давайте что-то делать?

Первая группа, которая прям завтра хотела бы (но не говорю, что могла) – это олигархи. Они пострадавшая сторона, у них проблемы с санкциями, имуществом, образом жизни, статусом на Западе, детьми, любовницами, доверенными лицами. Это лежит на поверхности – они страдают от этого больше всего, ведь они рисовали себе совсем другое будущее. Просто посмотрите, как себя ведут представители "Альфа-группы", Усмановы и так далее.

Вторая группа – армейская. Для них, честно говоря, все это тоже выглядит печально, поскольку они ответственны за решения, которые принимаются не ими. Они такие же военные преступники (например, Генштаб РФ, Минобороны), но проблема в том, что у них скоро полноценной армии не останется, будут только обыватели с улицы, "пиджаки". Это тоже странная ситуация, и непонятно, кто будет отвечать за провалы, ведь они точно этого не хотят. Поэтому в армии я усматриваю особый интерес к тому, чтобы все поскорее закончить и прекратить эту войну проигрывать. Потому что перспективы победы нет никакой. А с чего не взяли Киев за три дня и почему решили, что возьмут его сейчас? Там тоже сидят не идиоты и понимают, куда все катится. Тем более, что воюют не просто с Украиной, а в ее лице со всем коллективным Западом, победить который нельзя. И представить, что они десятилетиями просиживают в своих кабинетах на Фрунзенской набережной (здесь располагается главное здание Минобороны РФ. - Главред) и не понимают этого – смешно.

Ну и правительство тоже не в восторге от всего. Ведь это им разгребать экономические проблемы и за все отвечать. Посмотрите на Набиуллину в Центробанке – она отдает себе отчет, ведь в денежках она понимает последствия. Мы не не понимаем до конца, что происходит с ФСБ. Наверное, большая часть спецслужб хотела бы мягкого транзита – посадить вместо Путина Путина 2.0. Кто это будет, сын Патрушева, Патрушев или кто-то другой не имеет значения.

То есть у всех одни и те же представления о происходящем. Ключевым является успех или относительный успех контрнаступления Украины. Его готовит не только руководство ВСУ, это происходит и при участии союзников – они дают оружие, обучают украинских военнослужащих.

Как долго Россия сможет вести такую войну – до последнего россиянина или до смерти Путина?

Пока есть Путин, война будет. Это важно понимать, потому что он главный протагонист войны. Не станет Путина, не будет ради чего и кому ее вести. В нынешней ситуации для Москвы было бы лучше, если бы без всяких контрнаступлений война перешла в позиционную фазу, как это было 8 лет в зоне ООС. Это давало какую-то перспективу, пусть и далеко за горизонтом, потому что Россия считала, что можно выйти на Минск-3, 4, 10 и так далее. Пока этого не просматривается вообще – намерения украинской стороны в том, чтобы очистить украинские территории до границ 1991 года. Поэтому война будет продолжаться, пока не будет крупного поражения одной из сторон. В данном случае мы думаем, что это все-таки будет Москва, поскольку возможностей для наступления у нее нет. Ведь кто мешал ей за последние несколько месяцев продемонстрировать, на что она способна? В этой войне недостаточно иметь только мобилизованных и только большое число призванных обывателей. Воюют "мясо" и "железо", "железо" выигрывает. Бросят они еще два миллиона, которые побегут с вилками – и что, чего они добьются. Воюет техника, скоро уже очевидным станет то, что Москва уступает. Если Украине действительно дадут F-16, ракеты дальнего радиуса действия, то в чем будет преимущество Москвы?

В живой силе, вероятно.

Но живая сила не решает. Они 21 сентября уже набрали 325 тысяч, как Путин заявил. И что? А сколько надо? А во что вы их оденете, какое оружие им дадите, где офицеров для них возьмете? Это ж не просто любых набрать, а как их обучать? Набрать-то они могут, рваненькую форму дадут, автоматы найдут, а что дальше? Они будут гибнуть также, как сейчас в диких количествах, но это не решает задач, которые ставятся по выходу на границы Донецкой и Луганской области, взятию Днепра. Нужна техника, а эта горит, и россияне не успевают ее производить. Это ком проблем. К тому же они находятся под экономическим, геостратегическим давлением Запада. Потому перспектив у Москвы мало. Есть единственный резерв – личный состав. Но насколько он неисчерпаем и где тот предел, когда люди не захотят дальше участвовать в этой авантюре – вопрос открыт.

До контрнаступления ВСУ россияне, вероятно, уже не успевают набрать людей. Что будет дальше в России и что это значит для Украины?

Это зависит от направления контрнаступления. Если Украина ворвется в Крым – это одна ситуация, если это будет на Донбассе и ВСУ ворвутся в Донецк – другая. Сложно прогнозировать, пока мы не понимаем конфигурации, которая возникнет после первых недель наступления и того, что будет деоккупировано. Как и того, какой эффект это произведет на политическую среду в России.