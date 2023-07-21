'Опасность 'вагнеровцев': Польша перебросит войска на восток вблизи Беларуси

В среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши, где и приняли решение о перемещении войск.

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Польша перебросит войска на восток через "вагнеровцев" / коллаж: Главред, фото: Bundeswehr, УНИАН

Министр обороны Польши Мариуш Блащак решил переместить военные формирования с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с присутствием группы "Вагнера" в Беларуси.

20 июля Министерство обороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и членов ЧВК "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей. Об этом сообщил секретарь Комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP.

Хоффман отметил, что "учения или совместные учения белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, являются провокацией". В то же время он сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши.

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"Комитет, среди прочего, анализировал возможные угрозы, такие как развертывание подразделений Группы Вагнера. Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши", - пояснил он.

Задача этих подразделений - тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора, уточнил Хоффман.

"Вагнеровцы" в Беларуси: что известно

Напомним, что огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

"Вагнер" и пограничники Беларуси устроили разборки вблизи границы с Украиной. "Вагнеровцы" проводили разведку местности, но не поделили территорию с пограничниками Беларуси.

В Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев". В ночь на 19 июля в Беларусь прибыла еще одна колонна с наемниками ЧВК "Вагнер". Известно, что колонна насчитывала около 120 машин.

Однако Лукашенко заявил, что "вагнеровцев" в Беларуси нет. В случае размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси они могут быть "задействованы для обороны страны", считает белорусский диктатор.

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