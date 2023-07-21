'Шантажирует мир': в ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам

Долговременные сбои в логистике зерна в Украине будут иметь все большее каскадное влияние на поставки зерна.

https://glavred.info/ukraine/shantazhuye-svit-v-isw-rozkrili-chomu-rosiya-posilyuye-ataku-po-ukrajinskih-portah-10487302.html Ссылка скопирована

Почему Россия наносит удары по украинским портам / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Страна-агрессорка Россия рассматривает Черноморскую зерновую инициативу как один из немногих рычагов влияния на Запад и вышла из соглашения, чтобы обеспечить эти уступки, так считают аналитики Института изучения войны.

Как сообщили в ISW, власти Кремля пытаются создать ощущение срочности возвращения к Черноморской зерновой инициативе, усиливая атаку по украинским портам и зерновой инфраструктуре и угрожая ударами по гражданским судам в Черном море.

Украина в период с июля по август собирает большую часть зерна, а удары России по украинскому порту и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше осложнить возможность Украины освободить место для только что собранного зерна. Долговременные сбои в логистике зерна в Украине будут иметь все большее каскадное влияние на поставки зерна.

видео дня

"Кремль регулярно участвует в эскалационной риторике вокруг поддержки Западом Украины, хотя, похоже, Россия, похоже, осуществляет эти усилия по формированию зернового соглашения с помощью кинетических операций вместо риторики. Непонятно, в какой степени российские войска намерены наносить удары по гражданским судам в Черном море, хотя Кремль, вероятно, считает, что это объявление окажет сдерживающее влияние на морскую деятельность в Черном море и создаст условия, напоминающие полную блокаду украинских портов в начале полномасштабного вторжения. Эта попытка добиться экономических уступок от Запада может подорвать усилия Кремля в международной агитации. Тем самым поставив под угрозу поставки продовольствия в нескольких странах, которые являются предполагаемыми целями агитационной деятельности Кремля", - поясняют в ISW.

Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре доказывают, что Кремль готов использовать военно-морские и высокоточные ударные средства, чтобы отдать приоритет непосредственным экономическим проблемам вместо операций в Украине, которые преследуют общие цели кампании Кремля.

Атака по портам в Одесской области

Напомним, что в Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна. Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков.

Россия ударила по двум портам в Одессе. Ночью 19 июля были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора. В результате удара были повреждены резервуары и причал Одесского порта.

Армия России хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта, поэтому пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Ситуация на юге очень напряженная, сложная.

Больше интересных новостей: