'Дефицит 'Искандеров': эксперт раскрыл, насколько часто Россия может бить баллистикой

Александр Мусиенко рассказал, насколько возможно применение баллистического вооружения для центральных регионов.

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Мусиенко рассказал, как может измениться тактика россиян в обстрелах Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook, t.me/V_Zelenskiy_official

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, насколько часто Россия может использовать баллистическое вооружение, несмотря на дефицит ракет.

"Я бы сказал - дефицит "Искандеров" именно из баллистических ракет. Их меньше, и мы можем сделать вывод, что их меньше производят и применяют их в меньших объемах. Хотя случаи применения присутствуют", - пояснил эксперт.

Он также рассказал, что россияне применяют разнообразное вооружение по территории Украины и даже управляемые авиабомбы.

"Если мы говорим о баллистических ракетах или тех, которые движутся по баллистической траектории, то там есть угроза С-300, а также от самолетов Ту-22М3, противокорабельных ракет Х-22 и Х-29, которые запускают по территориям востока и юга. Время от времени россияне запускают управляемые авиабомбы, угроза от которых касается непосредственно ближайшего тыла, куда РФ пытается попадать, хотя часто попадает по гражданским объектам", - Мусиенко.

Он также добавил, что сейчас на Днепропетровщине, Запорожье и Николаевщине основные виды вооружения РФ - это "Шахеды".

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер-это уничтожение систем ПВО и про противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с следствием бомбардировок авиации НАТО.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду об обстрелах РФ осенью:

Обстрелы Украины

Напомним, что эксперт раскрыл, для чего россияне накапливают ракеты. Александр Мусиенко подчеркнул, что каких-то особых изменений ждать не стоит. То есть возможно усиление в сторону применения дронов, но время от времени с ракетными обстрелами.

Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян. Россияне применяют новый тип ракет-это фактически тот же" калибр", только он запускается с наземной пусковой установки, сообщил Игнат.

Мусиенко раскрыл, какие дроны массово производит Россия. Количество этих дронов, которые Россия применяет на поле боя, несколько увеличилось, сообщил Мусиенко. По наблюдениям количество этих "ланцетов", которые Россия применяет на поле боя, несколько увеличилось.

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