УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Дефицит "Искандеров": эксперт раскрыл, насколько часто Россия может бить баллистикой

Юлия Куришко
21 июля 2023, 03:00
2
Александр Мусиенко рассказал, насколько возможно применение баллистического вооружения для центральных регионов.
'Дефицит 'Искандеров': эксперт раскрыл, насколько часто Россия может бить баллистикой
Мусиенко рассказал, как может измениться тактика россиян в обстрелах Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook, t.me/V_Zelenskiy_official

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, насколько часто Россия может использовать баллистическое вооружение, несмотря на дефицит ракет.

"Я бы сказал - дефицит "Искандеров" именно из баллистических ракет. Их меньше, и мы можем сделать вывод, что их меньше производят и применяют их в меньших объемах. Хотя случаи применения присутствуют", - пояснил эксперт.

Он также рассказал, что россияне применяют разнообразное вооружение по территории Украины и даже управляемые авиабомбы.

"Если мы говорим о баллистических ракетах или тех, которые движутся по баллистической траектории, то там есть угроза С-300, а также от самолетов Ту-22М3, противокорабельных ракет Х-22 и Х-29, которые запускают по территориям востока и юга. Время от времени россияне запускают управляемые авиабомбы, угроза от которых касается непосредственно ближайшего тыла, куда РФ пытается попадать, хотя часто попадает по гражданским объектам", - Мусиенко.

Он также добавил, что сейчас на Днепропетровщине, Запорожье и Николаевщине основные виды вооружения РФ - это "Шахеды".

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер-это уничтожение систем ПВО и про противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с следствием бомбардировок авиации НАТО.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду об обстрелах РФ осенью:

Обстрелы Украины

Напомним, что эксперт раскрыл, для чего россияне накапливают ракеты. Александр Мусиенко подчеркнул, что каких-то особых изменений ждать не стоит. То есть возможно усиление в сторону применения дронов, но время от времени с ракетными обстрелами.

Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян. Россияне применяют новый тип ракет-это фактически тот же" калибр", только он запускается с наземной пусковой установки, сообщил Игнат.

Мусиенко раскрыл, какие дроны массово производит Россия. Количество этих дронов, которые Россия применяет на поле боя, несколько увеличилось, сообщил Мусиенко. По наблюдениям количество этих "ланцетов", которые Россия применяет на поле боя, несколько увеличилось.

Больше интересных новостей:

война в Украине обстрелы Искандер
Реклама

Главное за день

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

23:13 Украина
Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

22:09 Мир
"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:34 Мир
Все главные новости

Последние новости

03:00

"Дефицит "Искандеров": эксперт раскрыл, насколько часто Россия может бить баллистикой

02:35

Мусиенко рассказал, будут ли оккупанты "поздравлять" Украину с Днем НезависимостиВидео

02:02

Сковорода будет служить годами: что нельзя жарить на антипригарном покрытии

01:30

Больше не альфонс: в Сети раскрыли сумасшедшие доходы Влада Топалова

00:49

После разрыва с бойфрендом: Белла Хадид загремела в больницу

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - МусиенкоРФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко
00:14

Почему слоятся ногти на руках и что делать: когда нужно обратиться к врачу

20 июля, четверг
23:53

Какой эффект от сливы: лучший друг для тех, кто худеет

23:52

Безумная оптическая иллюзия: только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек

23:28

"Скоро все увидим": в РДК заинтриговали новостью о новом рейде в Россию

Реклама
23:17

"Мистер Z": муж Рианны нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков

23:13

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

22:46

"Шантажист": в Литве опозорили Путина из-за угроз в адрес Украины

22:35

У Украины есть определенное оружие, которое способно вызывать разрушения - МусиенкоВидео

22:09

Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

22:06

В Украине обнаружили опасный кофе: может вызвать острое отравление

21:49

Зачем 22 июля возле окна дома оставлять деньги: приметы и строгие запреты

21:07

Как правильно сказать на украинском "не по собі": Авраменко дал ответ

21:00

Барби-стайл: королева Дании Маргрете II шиканула в трендовом розовом наряде

20:34

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:31

"Взрывное" средство против серьезной проблемы: зачем помидоры посыпать красным перцем

Реклама
19:54

"Мятеж Пригожина – вершина айсберга": Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ

19:43

"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

19:28

56-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей "вечной молодости" без ботокса

19:20

Украина выиграет войну в следующем годумнение

19:17

Активная фаза может завершиться к концу 2023-го, есть риск замораживания войны – Фейгин

18:52

Начались проверки мостов в регионах: все критично, но хуже всего пока в Киеве

18:44

Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

18:44

Женщина хочет назвать сына странным именем, из-за этого поссорилась даже с сестрой

18:32

Девушка помыла голову Fairy для посуды и показала, что случилось с ее волосами

18:24

Юсов рассказал, как в Кремле все рвали и метали после удара по Крымскому мосту

18:24

Крым в огне: гремят взрывы на складе боеприпасов оккупантов

17:52

Женщина показала лайфхак, как сделать так, чтобы дома всегда пахлоВидео

17:41

Гороскоп на август 2023: Ракам - время экономить, Козерогам - действовать

17:26

Ворвется сильное похолодание: Украина "утонет" из-за сильных ливней

17:22

"Будут катастрофические последствия для РФ": Данилов пообещал оккупантам "сюрпризы"

16:59

Как сказать на украинском "пеняй на себя": Авраменко дал колоритный ответ

16:51

Как свадьба меняет людей: муж Дорофеевой кардинально преобразился

16:41

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн: кто попал в список

16:15

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: как сварить рассыпчатую пшенную кашу без горечи

16:14

Реакция будет зеркальной: Украина ответила на угрозы РФ топить корабли

Реклама
15:58

Когда стрижка принесет деньги: лунный календарь стрижек на август 2023

15:38

Ударили из "Стугны": ВСУ уничтожили известного российского оккупанта-блогера

15:27

У любовницы Путина Алины Кабаевой случилась истерика из-за запрета флага Росиии

15:26

Певец-подкаблучник Shaman из РФ смехотворно отмазался от поездки на фронт

15:10

Угрозы Путина не помогли: Евросоюз ударил санкциями по России

15:00

Затишье на фронте или приятные новости: эксперт назвал 2 сценария событий на осеньВидео

14:58

Онкобольной Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней подруге

14:58

Виталий Козловский растрогал видео своей присягиВидео

14:52

Девушка залила банановую кожуру водой и приготовила супер-средство

14:48

Как исправить засахаренное варенье: два способа помогут спасти лакомство

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять