"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

Новый тип ракет - это фактически тот же "Калибр", только он запускается с наземной пусковой установки, сообщил Игнат

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Игнат рассказал о новых атаках России / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

Во время массированной атаки по Украине на четверг, 20 июля, российские войска использовали ракеты "Искандер-К". Во время обстрела 19 июля они не применялись, об этом заявил полковник, спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам полковника, фактически повторяется вчерашний день - такая же комбинированная атака разными типами боеприпасов.

"Видим снова "Ониксы", видим снова Х-22. добавились еще к крылатым ракетам "Калибр" морского базирования, крылатые ракеты "Искандер-К" наземного базирования", - рассказал Игнат во время телемарафона "Единственные новости".

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Он также отметил, что это фактически тот же "Калибр", только он запускается с наземной пусковой установки типа "Искандер".

Игнат подчеркнул, что "хотелось, конечно, "Шахедов" и крылатых ракет больше сбить", но "все равно результаты боевой работы довольно неплохие", кроме ракет "Оникс" и Х-22, которые нет возможности сбивать.

"Как уже вчера объявлялось, нужны средства, нужно усиление именно южных регионов, наших портовых городов средствами именно против баллистики. Поскольку Х-22 летит именно по баллистической траектории когда заходит на цель. Поэтому такие системы Patriot или SAMP-T могли бы обеспечить защиту этого региона", - добавил представитель.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетные удары России по Украине

Напомним, что ночью 20 июля РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В центре Одессы разрушено админздание. Также повреждены многие дома рядом - пострадали по меньшей мере четыре человека.

В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне раздавались взрывы. Минувшей ночью российские оккупанты атаковали столицу дронами "Шахед". Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА еще на подступах к городу.

Оккупанты атаковали дронами в Николаеве и Запорожье. В ночь на 30 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, Также оккупанты применяли ударные дроны Shahed.

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