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Пилоты Воздушных сил ВСУ отправятся на обучение F-16: Игнат рассказал детали

Андрей Ганчук
17 июля 2023, 10:27 обновлено 17 июля, 10:39
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Украинские пилоты будут проходить подготовку в разных странах, которые уже предоставили специальные площадки, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Игнат, F-16
Десятки пилотов ВС ВСУ отправятся на обучение управлению F-16 - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Первая группа пилотов Воздушных сил ВСУ отправится на обучение управлению истребителями западного образца F-16. Получено десяток площадок для тренировок. Впоследствии на подготовку поедут и другие группы. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на подготовку управлению истребителями F-16 будет отправлена первая группа. После этого поедет и вторая группа.

"Первая группа пилотов - это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, что нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем", - отметил Игнат.

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Также он добавил, что Украина не сможет отправить всех специалистов на переобучение и "получать, пожалуй, будем тоже не сразу тремя получать, пожалуй, будем тоже не сразу тремя эскадрильями".

"Посмотрим, как будут приниматься решения в рамках авиационной коалиции", - подчеркнул Юрий Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что пилоты Воздушных сил ВСУ опережают темпы и понадобится 4 месяца, чтобы летать на F-16. Согласно его прогнозу, Украине передадут боевые самолеты только в следующем году.

В Госдепе раскрыли вероятный сценарий передачи Украине истребителей F-16. По словам помощника руководителя ведомства по военно-политическим вопросам Стэнли Брайн, Киев может получить самолеты лишь спустя месяцы.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что к Западу есть вопросы о поставках самолетов F-16 для Украины. Зеленский акцентировал внимание на отсутствие графика обучения пилотов и затягиванию процесса некоторыми партнерами.

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Воздушные Силы военная помощь F-16 война России и Украины Юрий Игнат
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