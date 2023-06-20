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Передача Украине истребителей F-16: в Госдепе раскрыли вероятный сценарий

Алексей Тесля
20 июня 2023, 13:47 обновлено 20 июня, 13:47
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Вашингтон поддерживает намерения со стороны союзников по поводу передачи Украине современных самолетов.
Истребители F-16, флаги Украины и США
Украине могут передать истребители F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, ОП

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун рассказал о том, какой механизм может быть реализован в ходе вероятной передачи истребителей F-16 Украине.

Он не исключил, что передача истребителей F-16 в Украину – то ли из Соединенных Штатов, то ли от союзников – займет месяцы, сообщает Military Times.

Чиновник Госдепа обратил внимание на то, что хотя США и не объявляли о планах передать истребители Украине, Вашингтон поддерживает такие намерения со стороны союзников.

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При этом он также уверен в том, что механизм передачи Украине современных боевых истребителей должен быть "целостным" и включать обучение как пилотов, так и техников.

Порядок передачи Украине F-16

Представитель Госдепа считает, что одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет лицензия на обучение этих пилотов, еще до того, как разрешение на передачу самолетов появится.

Затем необходимо будет определить, каким образом будет происходить передача истребителей Украине. При этом Государственный департамент уже работает над оформлением документов для запросов на передачу от третьих стран.

Браун не назвал сроки, когда будут готовы эти документы, но сказал, что "это сейчас проходит гораздо быстрее".

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на современных самолетах, включая F-16.

Совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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