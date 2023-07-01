Зеленский – об F-16 для Украины: к Западу есть вопросы о поставках самолетов

Графика тренировок для пилотов ВСУ на боевой авиации до сих пор нет, некоторые партнеры затягивают процесс, считает президент Владимир Зеленский.

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Пока нет понимания, когда пилоты ВС ВСУ будут тренироваться летать на F-16 - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

У Киева пока нет понимания относительно сроков поставок истребителей F-16 Украине. Графика тренировочных полетов украинских летчиков на боевых самолетах Запада до сих пор нет, и некоторые страны-партнеры затягивают процесс. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу, 1 июля, он рассказал о том, что у него есть вопросы к Западу по ситуации с поставками истребителей F-16.

"Прежде всего, о том, есть ли понимание планов и графиков поставок F-16. У меня такие же вопросы, как вы задали, к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16?" – сказал Зеленский.

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Также гарант добавил, что до сих пор нет графика тренировок для украинских пилотов. Некоторые страны затягивают с решением вопроса.

"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне не известно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Истребители F-16 для Украины

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что пилоты ВСУ могут получить навыки управления истребителями F-16 за 4 месяца. Украинские специалисты уже показали, что могут учиться с опережением. Согласно прогнозу Резникова, Украина получит самолеты уже в следующем году.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун считает, что передача Украине F-16 может затянуться на месяцы. По его словам, Штаты поддерживают решение союзников по поставкам Киеву боевых самолетов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина надеется получить истребители F-16 до конца 2023 года. Практически все страны авиакоалиции готовы передать свои самолеты Киеву.

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