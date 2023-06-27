"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

Как подчеркнул руководитель Офиса президента, практически все страны из авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16.

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Ермак рассказал об истребителях F-16 / Rоллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

До конца 2023 года Украина надеется получить от западных партнеров первые истребители F-16. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

Как подчеркнул руководитель Офиса президента, практически все страны из авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16.

Ермак подчеркнул, что кое-кто из коалиции даже выразил готовность сделать это до конца текущего года. В отношении других стран, по словам главы ОП, есть технические вопросы, которые решаются.

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"Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - сказал Ермак.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая заявил, что Штаты поддерживают намерения союзников начать обучение пилотов воздушных сил ВСУ управлению истребителями западного образца, среди которых и боевые самолеты F-16.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты и союзники на Западе решили предоставить Украине истребители F-16. По сведениям американской прессы, США могут отправить самолеты не напрямую, а путем посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и назвал решение по F-16 для Украины историческим. Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сказал, что авиакоалиция для Украины уже официально создана.

В Министерстве обороны отметили, что Украине нужно 48 самолетов F-16, чтобы освободить все свои территории. Надо получить четыре эскадрильи по 12 истребителей.

Позже глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16.Лаврову показалось, что Запад, поддерживая Украину, хочет "деколонизировать Россию", то есть "расчленить".

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